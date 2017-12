Neues PUR-Programm erscheint

Eines von mehr als 200 PUR-Angeboten. ( Foto: EVK )

Bergisch Gladbach Am 4. Dezember erscheint das neue Gesundheitsprogramm des „Zentrums für Prävention und Rehabilitation“ (PUR) am Ev. Krankenhaus Bergisch Gladbach für März bis August 2018. An diesem Tag startet auch die öffentliche Anmeldung. Angeboten werden über 200 Seminare, Kurse und Informationsveranstaltungen für Kinder und Erwachsene zu den Themen Schwangerschaft und Geburt, Kinder und junge Familien, Prävention, Fitness, Ernährung/Abnehmen, Stressbewältigung und Entspannung sowie Rehasport, Vorträge und Selbsthilfe.

Für Schwangere werden Geburtsvorbereitung für Paare, Frauen und am Wochenende sowie Infoabende, Akupunktur und Säuglingspflegekurse angeboten. Erstmals im Programm ist Yoga für Schwangere. Gymnastik, Aquafitness und Beckenbodengymnastik sowie Fit fürs Enkelkind für Großeltern, die EVK-Geschwisterschule, Stilltreff und viele Rückbildungsangeboten („Fit dank Baby“) runden diesen Bereich ab. Erstmals im Programm: Trage- sowie Outdoor-Buggy-Fitnesskurse für junge Eltern. Für Kinder ab acht Wochen sind PEKiP, Babymassage sowie Baby- und Kleinkinderkurse enthalten. Ab vier Jahre kommen Vorschulschwimmen und Schwimmlernkurse hinzu.

Ebenfalls enthalten sind Fitnesskurse (u.a. Nordic Walking), Präventionskurse gegen Rücken und Gelenkschmerzen (auch HWS- und Schulter-/Nackenschmerzseminare) sowie Beckenbodentraining und Antistressangebote (Yoga, Tai chi, Atemseminare). Vor- und nachmittags sowie abends gibt es eine Vielzahl von Wassergymnastik- , Aquafitness- und Aquajoggingkursen. An Menschen mit Übergewicht richten sich die Angebote „ICH nehme ab“, Sport für Übergewichtige und die Individuelle Ernährungsberatung. Erstmals dabei: Yoga für Rücken und Gelenke sowie Faszien Yoga.

Insbesondere für Einsteiger gut geeignet sind die Kurse „Gerätegestütztes Kraft- und Ausdauertraining“, bei denen eine behutsame Anleitung und Betreuung erfolgt. Im Bereich Rehasport – hierzu zählen Herz-, Krebs-, Schlaganfallsport, Kardiotraining und Orthopädische Wassergymnastik – sind die Ehepartner herzlich eingeladen mitzumachen.

Das Programmheft liegt im Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach aus und kann kostenlos in der PUR-Geschäftsstelle angefordert werden. Nähere Informationen auch online.