Drei junge Vorbilder

Die Preisträger mit Bürgermeister Lutz Urbach (li.) und dem Vorstand der Bensberger Bürgerstiftung. ( Foto: Bensberger Bank )

Bergisch Gladbach Auch in diesem Jahr lobte die Bensberger Bürgerstiftung ihren Förderpreis für besondere Leistungen in der Ausbildung, Schule oder während des Studiums in Verbindung mit besonderem sozialem oder kulturellem Engagement in Form von Stipendien für die weitere Ausbildung aus. Und das bereits schon zum siebten Mal. Der erste Platz, dotiert mit 3.000 Euro Preisgeld, ging an Sharon Sahler. Die Psychologie-Studentin war während ihrer Schulzeit Streitschlichterin und betreute als Mentorin drei Jahre lang eine Klasse von der Klassenstufe 5 bis 7 auf Wandertagen und Klassenfahrten. Nach dem Abitur absolvierte sie ein freiwilliges soziales Jahr in Spanien in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Albertus Magnus in Barcelona. Dort arbeitete sie mit Obdachlosen, Bedürftigen und Geflüchteten. Der kulturelle Unterschied zu den Geflüchteten und ihre Integration in das Projekt forderten sie besonders und bestärkten sie in ihrem Entschluss, sich auch in Deutschland durch gezielte Sprachförderung für die geflüchteten und emigrierten Kinder an Bonner Gesamtschulen einzusetzen.

Den zweiten Platz und damit 2.000 Euro bekam David Ludwig von der Jury zugesprochen, der in diesem Jahr sein Abi am Albertus-Magnus-Gymnasium mit der Traumnote 1,0 bestand und im letzten Schuljahr am Hochbegabtenförderprogramm „Jugend Aktiv“ teilnahm, um seine Fähigkeiten im Bereich Rhetorik bis hin zu Zeitmanagement und Umgangsformen weiterzuentwickeln. David Ludwig war Jugendtrainer im Fußballverein TuS Moitzfeld und engagiert sich seit 2015 in der Flüchtlingshilfe.

Niklas Költgen, ebenfalls Abiturient am Albertus-Magnus-Gymnasium, erhielt den mit 1.000 Euro dotierten dritten Platz. Er war über viele Jahre Mitglied der Schülerverwaltung und zuletzt Schülersprecher, engagierte sich als Mitglied im Schulsanitätsdienst und war maßgeblich an der Planung und organisatorischen Koordination der Abiturfeier beteiligt. Daneben war er am schulischen Sozialprojekt „Dialog zwischen Jung und Alt“ in Kooperation mit dem Seniorenheim Lerbacher Wald beteiligt.

Überreicht wurde der Förderpreis durch den Vorstand der Bensberger Bürgerstiftung, Helmut Schomburg, Harald Pohl und Dr. Ernst-Georg Mayer sowie dem Vorstand des Kuratoriums Horst Hermann Jansen.