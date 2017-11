Zwei Diagnosen in einem Gerät

Bergisch Gladbach Das Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach (EVK) hat sein Diagnose-Angebot erweitert. Seit kurzem ist ein neues Gerät zur kardiorespiratorischen Spiroergometrie in der der Klinik für Innere Medizin und Pneumologie am EVK im Einsatz. „Wir können damit die Frage beantworten, ob die Symptome der Patienten ihre Ursache eher in Erkrankungen der Lunge oder des Herzens haben“, erklärt Chefarzt Dr. med. Thomas Stevens die Verwendung des Gerätes, das optisch eher an einen Hometrainer erinnert – aber natürlich noch viel mehr kann. Ein Beispiel sei Luftnot, sagt Stevens. Ein anderes Anwendungsgebiet sind Risikoabschätzungen bei Patienten mit Lungenkrebs. Hier hilft das neue Gerät bei der Beantwortung der Frage, ob der Betroffene überhaupt operiert werden kann und wie viel von der Lunge entfernt werden könnte.

Die Untersuchung dauert rund 20 Minuten und findet stets unter ärztlicher Aufsicht statt. Denn bei der kardiorespiratorischen Spiroergometrie werden die Patienten schrittweise an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt. Zwei Messbereiche werden gleichzeitig abgedeckt. Zum einen findet ein Belastungs-EKG zur Ermittlung der Herztätigkeit statt. Und mit Hilfe der Atemmaske, die die Patienten tragen, kann gemessen werden, wie viel Sauerstoff der Körper aufnimmt und wie viel Kohlendioxid er wieder abgibt. Den Mediziner interessiert vor allem, wo die anaerobe Schwelle liegt, wie Dr. Stevens darlegt: „Mit dem neuen Gerät haben wir nun ein weiteres diagnostisches Tool, mit dem wir wichtige Fragestellungen weiter eingrenzen und abklären können.“