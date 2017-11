Wiehlaue bekommt neues Gesicht

„Mit der Umgestaltung der Wiehlaue entsteht eine in Teilbereichen der Innenstadt neue Stadt- und Freiraumstruktur, die die Potentiale von Wiehl stärkt und den urbanen Raum lebenswerter und abwechslungsreicher macht“, sagt das Planungsbüro zu seinem eigenen Entwurf. „Der Fluss Wiehl und seine angrenzende Auenlandschaft bilden das neue Ost-Westrückrat, die neue Landschaftsachse die diese Stadt in Zukunft prägen wird.“

Der derzeitige Favorit stammt von einer Arbeitsgemeinschaft aus der Düsseldorfer FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, dem Kölner Architekturbüro Molestina und den Wasserbau-Ingenieuren der Firma H2R aus Bad Breisig. Er sieht, nachdem der ursprüngliche Entwurf des Büros noch einmal überarbeitet wurde, unter anderem ein Wohnungsbauprojekt unter dem Titel „Wohnen am Wasser“ auf dem bisherigen Pro-Markt-Gelände vor. Ein Startplatz für Ballons ist genauso eingeplant wie Kletterfelsen, Sportflächen und ein Wasserspielplatz. In einem Garten der Nationen sollen Pflanzen aus den Wiehler Partnerstädten zu sehen sein, ein Kneippbecken, ein Kurpavillon und ein Trimm-dich-Pfad erinnern an die Landesgartenschau 1964.

Wiehl Das zukünftige Gesicht der Wiehler Innenstadt nimmt immer konkretere Formen an. Aus einem im Sommer gestarteten Wettbewerb für die Gestaltung der Wiehlaue im Rahmen eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ging der Entwurf „Parkstadt Wiehl“ als Sieger hervor. Dieser geht nun, mit einem Punktvorsprung, zusammen mit dem zweitplatzierten Entwurf in die finalen Verhandlungen. Dort wird die endgültige Entscheidung fallen, wobei zusätzliche Kriterien wie Baukosten und die Befähigung der Planungsbüros herangezogen werden.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.