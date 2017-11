Vorleser gesucht

Oberberg Der bundesweite Vorlesetag steht wieder vor der Tür. Ein Tag, an dem an vielen Orten in Deutschland vorgelesen wird. Auch in Oberbergs. Dank der Oberbergischen Vorleseinitiative beteiligen sich seit 2015 jedes Jahr immer mehr Menschen in allen Kommunen des Oberbergischen Kreises am dritten Freitag im November mit kreativen Ideen an der bundesweiten Leseaktion.

2016 waren es im Oberbergischen bereits über 100 Leseveranstaltungen an zum Teil sehr außergewöhnlichen Leseorten. Nicht nur in KiTas, Schulen und Büchereien, auch im Kräutercafe, auf dem Aussichtsturm, in der Brauerei oder im Drogeriemarkt wurde im vergangenen Jahr vorgelesen. Dank der von Studierenden der TH Köln, Campus Gummersbach umgesetzten dreistündigen Liveübertragung konnte das Geschehen an den Leseorten sogar am eigenen Bildschirm von zu Hause aus verfolgt werden. 2.500 Zuhörerinnen und Zuhörer konnten so erreicht werden.

„Mir hat das sehr viel Freude bereitet,“ erinnert sich Kreisdirektor Klaus Grootens, der am Bundesweiten Vorlesetag 2016 Kindern des Evangelischen Kindergartens Müllenbach vorgelesen hat, an diesen Tag. Auch den Kindern habe es wohl Spaß gemacht. „Sie haben der Geschichte staunend zugehört, mitgefiebert und dann ganz viele Fragen gestellt,“ so Klaus Grootens, der die Vorleseinitiative deshalb auch 2017 gerne wieder unterstützt. Denn auch 2017 wird es in Oberberg wieder einen Vorlesetag nach dem Vorbild der Jahre 2015 und 2016 geben. Und wieder haben sich die Macher des regionalen Vorlesetages viel vorgenommen.

Das Bildungsbüro Oberberg möchte noch mehr Menschen für das Vorlesen begeistern. „Für das Vorlesen werben, informieren, Freude und Zeit schenken, etwas gemeinsam anpacken und zeigen, was die Menschen hier in der Region alles auf die Beine stellen können,“ beschreibt Anke Koester, Leiterin des Bildungsbüros Oberberg, die Idee hinter der Aktion. Alle können mitmachen. Und überall kann gelesen werden. „Beteiligen auch Sie sich am Vorlesetag und melden Sie uns Ihre Aktion! Mitmachen lohnt sich“, wirbt sie für eine Beteiligung. Auch in diesem Jahr sollen unter den Teilnehmenden wieder Gewinne ausgelost werden.

Alle, die sich als Vorleserin oder Vorleser am Bundesweiten Vorlesetag beteiligen möchten, können sich bis einschließlich 13. November, 12 Uhr, bei Julia Müller vom Bildungsbüro Oberberg unter Telefon 02261 88-4002 oder E-Mail melden und in die Teilnehmerliste, die im Vorfeld unter www.bildung-in-oberberg.de veröffentlicht wird, aufnehmen lassen.