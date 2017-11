Reinoldusfest: Vorverkauf startet

Im Januar zeigte die Steinhauergilde das Sück "Reine Nervensache" - ein großer Erfolg, der nun mit "Kaviar trifft Currywurst" wiederholt werden soll.

Lindlar Der Vorverkauf für die Theater-Aufführung der Reinoldus Steinhauergilde Lindlar im Januar startet am 2. Dezember. Insgesamt sind fünf Auftritte geplant, sie gehören stets zu den kulturellen und gesellschaftlichen Höhepunkten in Lindlar. Gespielt wird diesmal die Komödie „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel.

Darin steht die Gastwirtin Erna vor einem ernsten Problem: Um sich Geld für die Einrichtung ihrer heruntergkommenen und schlecht laufenden Eckkneipe bei einem reichen Vetter zu leihen, hat sie dem vorgegaukelt, sie betreibe ein gutgehendes Edelrestaurant. Nun aber hat der Cousin, der eigentlich auf den Bahamas wohnt, seinen Besuch angekündigt.

Gezeigt wird das Stück an fünf Abenden im Kulturzentrum Lindlar: samstags, 13. und 20. Januar, sonntags 14. und 21. Januar, und am Freitag, 19. Januar. Sonntags geht es jeweils um 16 Uhr los, an den anderen Tagen um 19 Uhr.

Der erste Vorverkaufstermin ist der Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Gaststätte Reif, am Montag, 4. Dezember, gibt es von 8.30 bis 18.30 Uhr weitere Tickets bei Spielwaren Pfeifer. Ab dem 3. Dezember können Karten auch telefonisch (02266-470720) oder per Mail reserviert werden.