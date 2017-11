Modenschau für den guten Zweck

In den letzten Jahren war die Modenschau „Baltic Style“ immer ein großer Erfolg. ( Foto: Stadt BGL )

Bergisch Gladbach Kleidung shoppen und dabei gutes tun, das geht bei der Modenschau „Baltic Style“ am Freitag, 24. November, in der Boutique „Charisma“. Schon seit mehreren Jahren veranstaltet der Arbeitskreis für die Städtepartnerschaft mit Marijampole unter der Ägide von Rolf-Dieter Schacht und Ingrid Koshofer mit wechselnden Kooperationspartnern die Modenschau. Damit werden Frauen in Marijampole unterstützt, die eigene Kleidungsstücke herstellen und zum Verkauf anbieten.

Marijampole, eine litauische Industrie- und Bezirkshauptstadt im Süden des Landes, ist seit 1989 Partnerstadt von Bergisch Gladbach. Die Armut und Arbeitslosigkeit dort ist nach wie vor groß und die Unterstützung aus Bergisch Gladbach höchst willkommen.

Los geht es um 14 Uhr, dann steht die Modenschau der Litauer Designerinnen auf dem Programm, die wieder für Überraschungen und viel Zuspruch sorgt, so ist sich Organisatorin Ingrid Koshofer sicher: „Das ist einfach ungewöhnlich schöne Mode, die die Handwerkerinnen aus dem Frauencentrum in Marijampole entwerfen und eigenhändig produzieren. Die Models, die die Kleider, Schals und Umhänge vorführen, machen dies ehrenamtlich.

Natürlich können die Kleidungsstücke käuflich erworben werden, und das zu ebenso ungewöhnlich günstigen Preisen. Die Aktionen der letzten Jahre waren in dieser Hinsicht sehr erfolgreich. Die Kreationen aus Marijampole wurden zum allergrößten Teil in kurzer Zeit verkauft. Ingrid Koshofer hofft auch in diesem Jahr auf ein gutes Ergebnis der Modenschau: „Für die Käuferinnen in Bergisch Gladbach mögen die Sachen ein Schnäppchen sein, aber für die Frauen in Litauen ist das Geld, das wir hier einnehmen, ein wertvoller Zusatzverdienst, den sie bitter benötigen.“

„Baltic Style“, Freitag, 24. November, 14 Uhr, Charisma Nobel Second Hand, Vürfels 64, Bergisch Gladbach-Refrath