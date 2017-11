Mehr Busse, längere Strecken, neuer Takt

Wilmund Opladen, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, Landrat Stephan Santelmann und Marc Kretowski von der Wupsi und Udo Wasserfuhr vom RVK (v.li.) präsentieren die Kampagne, mit der die Veränderungen im rheinisch-bergischen ÖPNV bekannt gemacht werden sollen. ( Foto: Sven Schlickowey )

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis weitet sein ÖPNV-Angebot deutlich aus. Nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember werden wesentlich mehr Busse auf den Straßen im Kreis unterwegs sein. Linien werden teils verlängert, Taktzeiten verkürzt, die Fahrzeiten ausgedehnt. 1,5 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich lässt sich der Kreis diese Veränderung kosten, die Landrat Stephan Santelmann als „Paradigmenwechsel“ bezeichnet: weg vom nachfrageorientierten hin zum angebotsorientierten Öffentlichen Nahverkehr.

Denn bisher hatte der Kreis vor allem die Nutzung der einzelnen Linien erfasst und entsprechend das Angebot angepasst. Gab es in einem Bus besonders viele Fahrgäste, wurde das Angebot erweitert. Waren es wenig, schränkte man es ein. Nun ist es Ziel von Politik, Verwaltung und Busunternehmen, das ÖPNV-Angebot so attraktiv zu gestalten, dass in Zukunft immer mehr Rhein-Berger das eigene Auto stehen lassen und auf den Bus umsteigen. „Wir wollen den Menschen hier im Kreis ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können“, sagt Udo Wasserfuhr, Prokurist des RVK, eines der beiden beteiligten Busunternehmen. „Und ich glaube, dass man dieses Angebot schlecht ablehnen kann.“

Veränderungen gibt es auf rund 30 Linien. Die Zubringer-Busse zur S11 nach Köln, die Linien 426 und 427, werden zum Beispiel auf einen 20-Minuten-Takt umgestellt und so an die Straßenbahn angepasst. Die Linie 454 von Bensberg bis Herkenrath wird um rund sieben Kilometer verlängert und geht zukünftig bis Kürten-Bechen. Und die Linie 455 von Bergisch Gladbach zum Technologie-Park, immerhin der Arbeitsplatz von rund 2.500 Menschen, bekommt wochentags zwischen Bensberg und dem Technologie-Park von 7 bis 20 Uhr eine 15-Minuten-Taktung. Odenthal bekommt über die Linie 434 eine Anbindung im 20-Minuten-Takt an die KVB-Linie 4 auf der einen und die S11 auf der anderen Seite. Und die Linie 260 von Remscheid über Wermelskirchen nach Köln-Hauptbahnhof fährt zukünftig wochentags von 4 Uhr bis Mitternacht jede halbe Stunde. „Das ist eine deutliche Verbesserung für die Menschen“, sagt Landrat Santelmann. Und eine Anpassung an die „veränderte Lebensgestaltung“ vieler Bürger.

Ausgenommen von den Veränderungen ist bisher nur Leichlingen. Während im restlichen Kreis-Gebiet mit Wupsi und RVK zwei Unternehmen fahren, an denen der Kreis beteiligt ist und zu denen man entsprechend gute Beziehungen pflegt, sind in Leichlingen private Busunternehmen unterwegs. Die Verhandlungen mit diesen Firmen laufen derzeit noch, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Allein die Wupsi wird ab 10. Dezember rund 600.000 Kilometer pro Jahr mehr im Kreis zurücklegen, dafür müssen acht neue Busse angeschafft und 20 neue Fahrer einngestellt werden. Ähnlich sieht es bei der RVK aus: Prokurist Wasserfuhr geht von 18 neuen Fahrern, vier Bussen und einem zusätzlichen Gelenkbus aus. Für den Kreis erhöht sich sein Zuschuss zum ÖPNV dadurch von rund 4,5 auf etwa sechs Millionen Euro – natürlich abhängig davon, wie viele Menschen das neue Angebot nutzen. Denn wenn mehr Kunden mit den Busse fahren und Tickets kaufen, sinkt auch das von Kreis zu tragende Defizit.

In einem Jahr sollen dann Zahlen vorliegen, mit denen das neue Angebot erneut angepasst werden kann. Feste Ergebnisse, ab wann man das Projekt als gescheitert oder erfolgreich ansehen würde, gebe es derzeit nicht, sagen Verwaltung, Politik und Verkehrsunternehmen. Selbst die Regel, nach der ein Bus, der dauerhaft von weniger als fünf Fahrgästen genutzt wird, auf die Streichliste kommt, sei erstmal außer Kraft gesetzt worden, sagt Wilmund Opladen, Vorsitzender des Kreis-Ausschusses für Verkehr und Bauen. „Wir wollen jetzt erstmal Erfahrungen sammeln.“

So oder so sei das Geld gut investiert, macht Landrat Stephan Santelmann deutlich. Denn jeder zusätzliche Fahrgast, der statt des eigenen Autos den Bus nehme, entlaste die Umwelt und reduziere den Verkehr in den Innenstädten. Und das wollen schließlich alle. Was auch an der Geschwindigkeit abzulesen ist, mit der die „Qualitätsoffensive im ÖPNV“ umgesetzt wurde. Erst Ende 2016 hatten CDU und Grüne einen entsprechenden Antrag im Verkehrsausschss eingebracht. Bereits im Sommer präsentierte die Verwaltung einen entprechenden Vorschlag. Und gerade mal ein Jahr nach der ersten Initiative wurden die Veränderungen nach allen notwendigen Abstimmungen auch mit den umliegenden Gemeinden in den neuen Fahrpläne eingearbeitet.