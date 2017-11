Kulturförderpreis für Joon Laukamp

Landrat Jochen Hagt überreicht den Kulturförderpreis 2017 an Joon Laukamp. ( Foto: OBK )

Oberberg Der diesjährige Kulturförderpreis des Oberbergischen Kreises geht an Joon Laukamp. Der 30-jährige Geiger, Komponist, Arrangeur und Musik-Pädagoge aus Engelskirchen erhielt die Auszeichnung von Landrat Jochen Hagt „für seine herausragenden Leistungen in der Klassik- und Folk-Musik“.

„Es ist meine erste offizielle Auszeichnung überhaupt und schon etwas ganz Besonderes“, so Joon Laukamp. Bislang sei er einfach noch nicht dazu gekommen, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Seine Mutter habe ihm nahegelegt, sich für den diesjährigen Kulturförderpreis zu bewerben und jetzt freue er sich über diesen Erfolg. Doch sein „größter Preis“ sei es, mit Musik sein Leben gestalten und bestreiten zu können.

Der Oberbergische Kreis verleiht seit 2001 den Kulturförderpreis in allen künstlerischen Sparten (Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, Literatur und Medienkunst) und hat in diesem Jahr gezielt auf die Nachwuchsförderung junger Künstlerinnen und Künstler gesetzt. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.

Joon Laukamp wuchs in einer Musikerfamilie in Engelskirchen auf und erhielt bereits als Siebenjähriger Violinenunterricht. In der Derschlager Gesamtschule kam der junge Geiger mit verschiedenen Rock- und Jazzbands in Kontakt, die seinen musikalischen Weg entscheidend prägten. Joon Laukamp beschäftigt sich seitdem neben dem klassischen Unterricht auch mit Irish-Folk. Mit 18 Jahren schloss er sich seiner ersten Band Lyriel mit Folk-Metall Ausrichtung in Gummersbach an. In der oberbergischen Bluegrass-Band „Covered Grass“ war Joon Laukamp von 2008 bis 2014 aktiv.

Joon Laukamp ist seit seinem Studienabschluss an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln als freier Musiker, Musikpädagoge und auch als Komponist, Liedtexter und Arrangeur mit eigenem Studio professionell aktiv. Mittlerweile hat er mehr als 20 CD mit unterschiedlichen Bands auf den Markt gebracht. Dabei ist der vielfältig erfolgreiche Künstler seiner Heimat stark verbunden: Im nächsten Jahr bietet er einen musikalischen Workshop in Waldbröl an und bereitet ein Bluegrass-Festival in Engelskirchen vor.