Kalender mit Rathäusern

Oberberg Vom Hückeswagener Schloss bis zum Beton-Zweckbau wie in Gummersbach: Die oberbergischen Rathäuser sind höchst unterschiedlich. Einen Überblick über die Verwaltungssitze in allen Gemeinden des Kreises bietet ein neuer Kalender des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) Oberberg für 2018: „Alte und neue Rathäuser im Oberbergischen“ ist ab sofort für 18 Euro in Buchhandlungen im Kreisgebiet erhältlich. Jede der 13 oberbergischen Städte und Gemeinden hat ein Foto beigesteuert, entweder als Monatsblatt oder als Titel.

Bild- und Textbeiträge stammen aus vielen unterschiedlichen Quellen. Einige neuere Fotos lieferte Dr. Anna Eiter-Rothkopf, die schon jahrelang mit ihrer Kamera die Exkursionen und Veranstaltungen des BGV begleitet hat. Weitere Fotos und Kommentare stellten Siegfried Berg, Christoph Buchen, Hubertus Dan, Markus Dräger, Dieter Forst, Ulrich Haldenwang, Kurt Hamburger, Dieter Hüschemenger, Erich Kahl, Dr. Alexander Rothkopf und Andreas Türpe zur Verfügung.

Der Kalender wird von der Kalender-Manufaktur Verden produziert, der Bergische Geschichtsverein hat nach eigenen Angaben lediglich die Inhalte beigesteuert und weiter keine kommerziellen Vorteile von der Veröffentlichung.