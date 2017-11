Für Marialinden geht es weiter

Robert Tasso Pütz, Bürgerkomitee Marialinden, Bernd Elsner, Bürgerkomitee Marialinden, Ellen Gürtler, Projektkoordinatorin des Kreiswettbewerbs und Julia König, Kreiskommissionsmitglied des Landschaftsverband Rheinland bei der Auftaktveranstaltung in Bad Sassendorf. ( Foto: RBK )

Overath/Bad Sassendorf Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die nächste Runde – und Overath-Marialinden ist dabei. Die Dorfgemeinschaft Marialinden setzte sich im Kreiswettbewerb gegen sechs andere Dörfer im Rheinisch-Bergischen Kreis durch und vertritt den Kreis nun beim Landeswettbewerb im kommenden Jahr. Los ging es mit der Auftaktveranstaltung im Haus Düsse in Bad Sassendorf. „Wir freuen uns, für den Rheinisch-Bergischen Kreis beim Landeswettbewerb dabei zu sein. Das zeigt uns, dass wir in auf einem guten Weg sind, um den ländlichen Bereich zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Robert Tasso Pütz von der Dorfgemeinschaft Marialinden.

Johannes Fritzen, Präsident der Landwirtschaftskammer NRW und Christine Schulze Föcking, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW eröffneten die zweite Runde des Wettbewerbs und lobten die kreativen Ideen und das große Engagement der Dorfgemeinschaften. Insgesamt haben sich 44 Dörfer aus Nordrhein-Westfalen qualifiziert. „Wir haben mit Marialinden eine Dorfgemeinschaft gefunden, die klar wettbewerbsfähig ist. Hier engagieren sich Jung und Alt nicht nur für den jährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt, das Sommerfest oder die Kulturreihe, sondern vor allem für die Zukunft des eigenen Dorfes“, erklärt Projektkoordinatorin Ellen Gürtler.

Die Landeskommission wird Marialinden im Juni 2018 bereisen. Bis dahin will die Dorfgemeinschaft intensiv an zahlreichen Projekten arbeiten. Besondere Aspekte sind dabei der Ausbau der Kulturreihe, das Anlegen von Wildblumenwiesen, die Einrichtung eines zweiten Bushäuschens oder die Unterstützung des Sportvereins beim Bau eines Spielplatzes. Mit den Projekten sollen vor allem Orte der Begegnung für Groß und Klein geschaffen werden.