Etapler Platz: Fest zur Eröffnung

Hückeswagen Der Etapler Platz, das Zentrum von Hückeswagen, wird nach rund sieben Jahren Umbau feierlich wiedereröffnet. Gegen 10 Uhr wird am 11. November die von der Volksbank Oberberg gestiftete Friedensstele des Hückeswagener Künstlers Bernhard Guski eingeweiht. Danach gibt es bis 13 Uhr ein buntes Programm der Stadtverwaltung und der umliegenden Geschäfte und Anbieter. Unter anderem gibt es Infos von der BEW zum Thema Elektromobilität. Für die kleine Besucher werden eine Hüpfburg, Ballonkunst und Kinderschminken angeboten. Als besondere Attraktion gibt es eine Miniaturvariante des Etapler Platzes, die mit ferngesteuerten Autos erkundet werden kann. Ein Angebot, dass sich vor allem an Kindergarten-Kinder richtet. Denn der Kindergarten, von dem die meisten Kinder vorbeischaut, bekommt diese Miniaturversion im Anschluss als „Spielteppich“ geschenkt.

Bereits 2010 hatten die Arbeiten rund um den Etapler Platz begonnen, als das Gebäude, in dem sich bis dahin das Dänische Bettenlager befand, umgebaut wurde. Später wurde die Alte Ladestraße zur Ortsumgehung umgebaut, der ehemalige Raiffeisenmarkt abgerissen, und das Gebäude, in dem sich bis heute der Rewe-Markt befindet, umgestaltet. An der Stelle des Raiffeisenmarktes entstand ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, in dem inzwischen auch der Zeitschriftenladen und das Straßenverkehrsamt, die beide früher im Gebäude des Rewe-Marktes untergebracht waren, Platz gefunden haben. Die meisten am Etapler Platz ansässigen Geschäfte blieben, viele weitere kamen in den vergangenen sieben Jahren dazu, neben einer Drogeriemarktkette auch verschiedene Bekleidungs- und Schuhgeschäfte. Den Abschluss bildete nun die Umgestaltung des eigentlichen Platzes, der jetzt für rund 50 Pkw und 20 Fahrräder inklusive Aufladestationen für E-Bikes und Elektroautos bietet.

Benannt ist der Etapler Platz nach der Französischen Partnerstadt von Hückeswagen, Étaples-sur-Mer, eine Hafenstadt mit etwa 11.000 Einwohner im Nordosten Frankreichs. Die beiden Städte sind seit 1972 freundschaftlich miteinander verbunden.

Große Eröffnungsfeier des Etapler Platzes, Sa 11. November, ab 10 Uhr