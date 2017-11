Ein Konzert zum Abschluss

Bergisch Gladbach Zum Abschluss der Feierlichkeiten zu ihrem 40-jährigen Bestehen lädt die städtische Max-Bruch-Musikschule Bergisch Gladbach zu einem Jubiläumskonzert ins Albertus-Magnus-Gymnasium ein. Unter dem Motto „Time for Jazz“ werden rund 80 Musiker mehrerer Generationen mit unterschiedlicher Ausbildung in allen Musikrichtungen in insgesamt drei verschiedenen Ensembles den Abend gestalten. Gleichzeitig wird das Konzert der Start für die neue Nachwuchs-Big-Band der Musikschule.

Neben dem Jazz- und Gospelchor „Swinging Friends“, seit 2014 geleitet von Annette Müller, und dem Streichorchester der Musikschule „Die Saitentänzer“ unter der Leitung von Holger Faust-Peters wird auch das „Blue Art Orchestra“ auf der Bühne stehen. Das BAO gilt als einer des Aushängeschilder der Musikschule und hat sich unter der Leitung von Professor Georg Ruby zu einem professionellen zeitgenössischen Jazz-Orchester entwickelt hat. Neben Material von Georg Ruby arbeitet die Band mit Kompositionen und Arrangements von Musikern wie Kenny Wheeler, Django Bates, Maria Schneider. Aber auch im Bereich des Groove-Jazz ist das BAO zu Hause: Die Musiker präsentieren einen großen Teil des sonst äußerst selten zu hörenden Bandbooks der Kenny-Clarke-Francy-Boland-Big Band.

Mit „Time for Jazz“ fällt such der Startschuss für eine neue Nachwuchs-Big-Band, die sich auf Pop und Jazz Repertoire konzentriert. Wie bei den Streichern, soll es Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Wolfgang Molinski künftig möglich sein, mit dem Erlernen eines Blechblasinstruments eine Big-Band-Laufbahn in der Musikschule zu durchlaufen. Die neue Big Band spricht junge Musiker an, die bereits einige Jahre Unterricht haben.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, die Musikschule erbittet aber Spenden.

„Time for Jazz“, So 12. November, 17 Uhr, Albertus-Magnus-Gymnasium, Kaule 3-15