Dorfwettbewerb: Sechsmal Gold für Oberberg

Dabei soll der Dorf-Wettbewerb auch zum Austausch solcher Ideen dienen. „Zahlreiche Projekte, die im Rahmen der Preisverleihung vorgestellt und gewürdigt wurden, funktionieren auch in anderen Orten“, sagt der Oberbergische Kreis, der auch entsprechende Fortbildungsangebote für Dorfgemeinschaften entwickelt hat. Insgesamt nahmen Dorfgemeinschaften aus zehn der 13 oberbergischen Gemeinden an dem Wettbewerb teil.

„Sie alle geben hervorragende Beispiele dafür, was freiwilliges bürgerschaftliches Engagement in einer Dorfgemeinschaft bewirken kann. Ihre Leistungen sind unbezahlbar. Sie sind Herz und Motor ihres Dorfes“, sagte Landrat Jochen Hagt mit Blick auf die vielen Aktionen der Dorfgemeinschaften: Während hier eine Genossenschaft die örtliche Dorfkneipe betreibt und woanders für jedes Baby ein Baum gepflanzt wird, gibt es in den oberbergischen Dörfern auch Fahrdienste für Ältere, Dorfzeitungen oder es wurde wieder ein Wochenmarkt angesiedelt.

Ausgezeichnet wurden die diesjährigen Preisträger von Landrat Jochen Hagt und der Vorsitzenden der Bewertungskommission Ursula Mahler im Kulturzentrum in Lindlar. Neben den drei Kreissiegern erlangten auch Kreuzberg (Wipperfürth), Scheel (Lindlar) und Müllenbach (Marienheide) Gold, allerdings ohne am Landeswettbewerb teilzunehmen. Daneben gab es für zehn Dörfer Sonderpreise für ihre außergewöhnlichen Projekte.

