Die Messe für Azubis und Fachkräfte

Bergisch Gladbach Die zweite Ausgabe der Fach- und Bewerbermesse „JOBS!live“ im Bergisch Gladbacher TechnologiePark steht an. Am Donnerstag, 1. März, werden rund 50 Aussteller und über 1.000 Besucher erwartet. Noch können sich Aussteller, also vor allem Unternehmen, die auf der Suche nach Nachwuchs-, oder Hilfs- und Fachkräften sind, anmelden.

Dabei sei der Name auch Prgramm, sagen die Veranstalter: „Denn bei der Jobbörse gibt es nicht nur Infos an klassischen Messeständen. Eine ganze Reihe von den im TechnologiePark ansässigen Ausstellern öffnet auch gleich ihre Firmentüren und lädt ein, den künftigen Kollegen über die Schulter zu schauen und den neuen Job schon mal hautnah zu erleben.“ Die Messe sei mehr als nur eine Ausbildungsplatz- und Stellenbörse. Im Rahmen der Messe bieten die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Partner der Messe gleichzeitig viele Tipps zum beruflichen Start und Weiterkommen sowie praxisnahe Infos für Arbeitgeber. Ergänzend gibt es wieder einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check und Interessierte können Bewerbungsfotos von sich schießen lassen – ebenfalls kostenfrei und gleich zum Mitnehmen.

Veranstaltet wird „JOBS!live“ von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Rhein-Berg und dem TechnologiePark. Partner sind die Handwerkskammer zu Köln, die IHK Köln, die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderung und der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach. Bei der Premiere 2016 kamen weit mehr als 1.000 Besucher.

Infos für Besucher gibt es online, Aussteller können sich noch per Mail anmelden.