Zum Geburtstag eine Führung

Radevormwald/Hückeswagen Sie ist das vermutlich größte „Geburtstagskind“ des Jahres: Die Wupper-Talsperre, auf dem Schnittpunkt der Stadtgebiete Radevormwalds, Hückeswagens und Remscheids gelegen, wird 30 Jahre alt. Mit 25,6 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögen ist sie die zweitgrößte Talsperre des Wupperverbandes, gebaut wurde sie von 1982 bis 1987. Gefeiert wird der runde Geburtstags mit einer Führung am 25. Oktober.

Die Wupper-Talsperre erfülle eine wichtige Aufgaben für die Wasserwirtschaft in der Region, sagt der Verband: „Wenn es viel regnet oder die Wupper durch Schneeschmelze viel Wasser führt, leistet die Wupper-Talsperre im Verbund mit weiteren Talsperren an der oberen Wupper Hochwasserschutz für die unterhalb liegenden Gebiete“, erläutert Jürgen Fries, Betriebsleiter der Brauchwassertalsperren beim Wupperverband. Davon profitiere insbesondere auch die Stadt Wuppertal. In Trockenzeiten hingegen nutze der Wupperverband das gespeicherte Wasser, damit die Wupper nicht trocken fällt. Daneben sei die Talsperre heute auch für die Erholung und Freizeitgestaltung der Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen von großer Bedeutung.

Fünf Jahre lang wurde die Talsperre gebaut, am 11. November 1987 wurde sie schließlich im Beisein des damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, feierlich eingeweiht. Der Bau kostete seinerzeit 235 Millionen Mark, das Land NRW unterstützte das Bauprojekt mit einem Zuschuss von 103 Millionen Mark für den Hochwasserschutz. „Als die Talsperre gebaut wurde, war dies zunächst ein erheblicher Einschnitt sowohl für die Natur als auch für die dort lebenden Menschen“, sagt der Wupperverband. 750 Menschen mussten in dem Gebiet, in dem sich heute die 227 Hektar große Wasserfläche befindet, ihre Häuser verlassen. Doch die Erfahrung aus den extremen Hochwässern der Jahre 1890, 1905, 1925/26 und 1946 aber auch Trockenjahre, zum Beispiel 1959, hätten den Wupperverband und seine Mitglieder sowie die Behörden in dem Vorhaben bestärkt, mit der Wupper-Talsperre den Hochwasserschutz und auch die Wasserabgabe maßgeblich zu verbessern.

Anlässlich des Jubiläums lädt der Talsperrenbetrieb des Wupperverbandes zu einer Führung ein. Die findet am Mittwoch, 25. Oktober, um 11 Uhr statt und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum 20. Oktober möglich und erfolgt über das Anmeldeformular auf www.wupperverband.de unter Termine. Die Führung ist kostenlos und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Staudamm der Wupper-Talsperre in Krebsöge / Rader Straße. Besichtigt wird auch der Kontrollgang im Staudamm, daher sind 350 Stufen zu überwinden. Eine gute Kondition, feste Schuhe und wetterfeste Kleidung sind für die Führung erforderlich.