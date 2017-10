Gummersbach Die Gummersbacher Schwalbe-Arena, Heimspielstätte der Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach und inzwischen auch für zahlreiche Kultur-Veranstaltungen bekannt, erstrahlt in neuem Licht. Die Multifunktionshalle erhält nun, gerade mal vier Jahre nach ihrer Eröffnung, eine neue LED-Hallenbeleuchtung. Das spart Geld, schont die Umwelt und ist sogar noch heller als die alten Lampen.

„Wir haben jetzt etwa 20 Prozent stärkeres Licht und sparen durch die Umrüstung trotzdem rund 60 Prozent an Stromkosten“, sagt Harald Kawczyk, Geschäftsführer der Arena Gummersbach Management GmbH. Auch die Anschaffungskosten für die neue Hallenbeleuchtung entfallen für den Betreiber, da die Anlage nach dem sogenannten „Beleuchtungscontracting“-Modell seitens der Arena vom regionalen Energiedienstleister AggerEnergie gemietet wird. Neben den Investitionskosten trägt AggerEnergie auch in Zukunft anfallende Wartungskosten. Auf zehn Jahre gerechnet summiert sich die Ersparnis auf fast 50.000 Euro brutto.

Die neue Beleuchtungsanlage erlaubt dem Betreiber nun eine flexible Steuerung via Tablet-Computer. Auf dem Spielfeld sind verschiedene Lichtstärken und Leuchtengruppen für unterschiedliche Anlässe wie beispielsweise Sport, Training, Messen und Veranstaltungen einfach realisierbar. Ebenso können Spielfeld, Ausschank- und Pressebereiche individuell angesteuert und ausgeleuchtet werden. Im Gegensatz zu früher erreicht die neue Hallenbeleuchtung in Sekundenschnelle die volle Lichtstärke. Dimmen lässt sie sich ebenfalls bei einer proportionalen Stromersparnis. Die unkomplizierte Handhabung ermöglicht nun eine Übergabe der Lichtsteuerung von der Arena direkt an Hallennutzer, ohne dass dabei ein Haustechniker vor Ort sein muss.

Auch für den VfL Gummersbach, Hauptnutzer der Halle, ist die Modernisierung von Vorteil, denn die Handball-Bundesliga schreibt bezüglich der Beleuchtungsstärke mindestens 1.200 Lux vor. Modernste Aufnahmetechnik in der HD-Übertragung erfordert für bessere Ergebnisse sogar mindestens 1.500 Lux. Die neue Beleuchtung kann das Spielfeld gleichmäßig, je nach eingesetztem Boden, sogar mit bis zu 1.900 Lux ausleuchten. Dadurch wird auch der Schattenwurf der Spieler auf dem Spielfeld deutlich reduziert.

Im Auftrag der AggerEnergie hat “Wir sind heller” aus Bergneustadt die Planung, Logistik und Umsetzung übernommen und die rund 800 Leuchten während der vergangenen Sommerferien ausgetauscht. „Unter ökologischen Gesichtspunkten gibt es momentan keine gleichwertige Alternative zu LED, die nicht nur Energie sparen, sondern zudem eine lange Lebensdauer haben und ohne gesundheitsgefährdende Stoffe auskommen“, sagt AggerEnergie-Geschäftsführer Frank Röttger. Auch die CO2-Emissionen können durch die neuen Hallenstrahler deutlich reduziert werden, bei einer durchschnittlichen Nutzung der Arena wie in den letzten Jahren um rund 134 Tonnen pro Jahr.