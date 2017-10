Von Bergisch Gladbach nach Berlin

Bergisch Gladbach Kurz vor der (Stich-)Wahl seines Nachfolgers wurde der bisherige Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Dr. Hermann-Josef Tebroke, nun vom Kreistag verabschiedet. Am 24. Oktober nimmt Tebroke an der konstituierenden Sitzung des Bundestags in Berlin teil, vorher leitete er noch ein letztes Mal die Sitzung des Kreistages und wurde dort feierlich verabschiedet.

„In der Zusammenarbeit haben wir stets deine Ruhe, Glaubwürdigkeit und Authentizität geschätzt“, hob Ulrich Heimann als stellvertretender Landrat in seiner Rede hervor. „Dabei gelang es dir immer, der Überparteilichkeit eines Landrats gerecht zu werden und Kompromisse zu finden.“ In Namen des gesamten Kreistags blickte Ulrich Heimann auf die Meilensteine der Amtszeit von Dr. Hermann-Josef Tebroke zurück, von Umstrukturierungen in der Kreisverwaltung bis zur erfolgreichen Bewerbung um die Regionale 2025.

„Ich habe das Landratsamt sehr gerne ausgeübt, deshalb fällt mir der Abschied nicht leicht“, machte Tebroke deutlich. „Jetzt freue ich mich aber auch auf die neue Aufgabe.“ Besonders bedankte sich der scheidende Landrat „für die große Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung sowie aus der Politik. Ohne diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit wäre die erfolgreiche Umsetzung vieler Projekte nicht möglich gewesen.“