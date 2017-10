Über 100.000 Euro für Soziales

Rhein- und Oberberg Mehr als 100.000 Euro für soziale Projekte fließen in diesem Jahr von der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln in den Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis. Die 1995 gegründete Stiftung schüttet 2017 insgesamt 164.330 Euro aus, davon gehen 40.000 Euro nach Ober- und 66.600 Euro nach Rhein-Berg.

In Rhein-Berg werden in diesem Jahr 14 Initiativen gefördert, wobei der Schwerpunkt auf Maßnahmen für Kinder und Jugendliche liegt. Beispielsweise erhält die Friedrich-Fröbel -Schule eine Zuwendung zur Anschaffung von Fahrrädern als wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung der motorischen Fähigkeiten der Kinder. Oder das Jugendzentrum Q1 in Bergisch Gladbach bekommt Unterstützung für ein interkulturelles Mal- und Zeichenprojekt. Die Vereine „anea-moni“ und „Therap e.V“ werden bezuschusst, um Kindern aus wirtschaftlich schwachen Familien eine Teilhabe an therapeutischen Freizeit-Aktivitäten zu ermöglichen. Eine maßgebliche Rolle spielt die Stiftung durch eine Anschubfinanzierung für das Netzwerkprojekt „Familienfreundlicher Kreis“, hier soll eine zentrale Koordinierungs- und Servicestelle implementiert werden, die familienbetreffende Angebote im Sinne einer optimalen Nutzung und Zugänglichkeit aller Kommunen im Rheinisch Bergischen Kreis bündelt.

Neben dieser Schwerpunktförderung werden Projekte der Behindertenhilfe und sonstige soziale Dienste gefördert. So stellt die Stiftung im Bereich der Behindertenhilfe den gemeinnützigen Werkstätten und dem Verein „Kette e.V.“ für ihre Arbeit Gelder zur Verfügung. Im Rahmen der sonstigen sozialen Dienste werden u. a. die Beratungsstelle der „pro familia“, die Mädchenberatungsstelle des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“ und die Präventionsangebote der Aids-Hilfe berücksichtigt.

Im Oberbergischen geht das Geld an insgesamt zwölf Organisationen. Neben der Pfadfindergruppe „Die Nebelkrähen“ werden das Jugendcafé Wildbergerhütte und die 2. Wipperfürther Kinderstadt bezuschusst. Der im Frühjahr 2017 gegründete Verein „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche e.V.“ kümmert sich um Kinder und Jugendliche, deren Eltern schwer erkrankt sind – hier beteiligt sich die Stiftung mit Fördergeld am Aufbau des Vereins. Eine weitere Zuwendung fließt in das Projekt „START“ der ökumenischen Initiative e.V. in Wipperfürth, die seit Jahren Jugendliche mit einer problematischen Bildungsbiographie erfolgreich auf den Hauptschulabschluss vorbereitet.

Gleichfalls in der Behindertenhilfe ist die Stiftung engagiert: So werden den Vereinen „Noh Bieneen e.V.“ und „Rade-integrativ e.V.“ Mittel bereitgestellt, um den von ihnen betreuten Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Im Bereich der Präventions- und Unterstützungsangebote werden die Vereine „Donum Vitae Oberberg e.V.“ und der „AWO Kreisverband Rhein-Oberberg e.V.“ berücksichtigt. Eine Anschubfinanzierung durch die Stiftung erhält der noch junge Verein „Lindlar verbindet – Quartiersentwicklung durch Vernetzung e.V.“, um niedrigschwellige Hilfsangebote zur Unterstützung im Alltag aufzubauen und zugänglich zu machen. Ziel des Vereins ist es, Menschen in Lindlar, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe angewiesen sind, ein lebenswertes Wohnen in Lindlar zu ermöglichen und zu fördern.

Seit ihrer Gründung vor mehr als 20 Jahren hat die Stiftung, die über ein Stiftungskapital von 12,8 Millionen Euro verfügt, rund 9, 3 Millionen Euro ausgeschüttet. Interessierte gemeinnützige Vereine können sich bis zum 30. März 2018 bei Stiftungsreferentin Sonja Weber, zum Beispiel per Mail, bewerben.

Neben dem Geld aus der Sozialstiftung hat die Sportstiftung der Kreissparkasse Köln auch noch einmal 66.400 Euro ausgeschüttet. Das Geld geht an 68 Vereine im Rhein-Erft-Kreis, in Rhein-Berg und in Oberberg. 18 Club im Rheinisch-Bergischen Kreis erhalten zusammen 17.300 Euro, 13 im Oberbergischen Kreis insgesamt 14.300 Euro.