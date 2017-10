„Supertalente“ beim Weihnachtscircus

Remscheid Die Stadt Remscheid bekommt einen eigenen Weihnachtszirkus. Vom 22. Dezember bis zum 7. Januar gastiert der „Neue Remscheider Weihnachtscircus“ auf dem Schützenplatz. „Kein Wanderzirkus“, wie Veranstalter Stefan Ballack betont, sondern „ein saisonale Anlaufpunkt für internationale Top-Artisten“. Zugpferd sollen die Gebrüder Scholl werden, die im Finale der RTL-Show „Supertalent“ mit Ihrer Trampolin-Darbietung für Aufsehen sorgten.

Neben den beiden Artisten aus Zittau in der Oberlausitz sind eine tschechische Clownsfamilie, Luftakrobaten, Handstandartisten und eine Diabolo-Show angekündigt. Außerdem Tier-Dressuren unter anderem mit Friesenhengsten, Kamelen, Ponys und Papageien. „Klassischer Circus neu interpretiert und zusammen mit Ballett und Live-Gesang die neue, schnelle Show zur Weihnachtszeit für Remscheid und das Bergische Land“, verspricht Ballack. Neben dem Vier-Mast-Hauptzelt, in dem die Vorführungen stattfinden, soll es ein dekoriertes Foyerzelt mit nostalgischen Weihnachtshütten, Circus-Café und Weihnachtsbäumen geben.

Los geht es am 22. Dezember um 15.30 Uhr mit einer großen Familienvorstellung zu reduzierten Eintritsspreisen, abends um 19.30 Uhr findet dann eine große Benefiz-Gala-Premiere statt. Die kompletten Eintrittsgelder dieser Vorstellung gehen an die Aktion Lichtblicke, die sich in der Weihnachtszeit für Familien einsetzt die in Not geraten sind. An Silvester steht eine große Silvestergala auf dem Programm, mit erweitertem Programm und Feuerwerk.

Außer Heiligabend und Neujahr, beide Tage sind spielfrei, finden an allen anderen Tagen Vorstellungen um 15.30 Uhr 19.30 Uhr statt, am letzten Spieltag um 11 Uhr und 15:30 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, bis Ende Oktober gilt ein Frühbucher-Rabatt. Tickets gibt es in allen Vorverkaufsstellen von CTS-Eventim, Remscheid-Live, in allen TUI Reisecentern sowie im Ticket-Online-Shop.

www.weihnachtscircus-remscheid.de