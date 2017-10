Rund um die tolle Knolle

Lindlar Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar lädt zum „Äepelsfess“ ein. Am Sonntag, 22.Oktober, 10 bis 17 Uhr lockt das Kartoffelfest mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Kartoffeln und Ausstellungen über Kartoffelsorten. Hier werden neue und historische Variationen der tollen Knolle präsentiert. Und wer die eine oder andere davon kaufen oder sogar selbst anbauen möchte, wird fachmännisch beraten.

Für Familien sind besonders die Mitmachaktionen für Kinder interessant. Kartoffel-Mitmach-Küche, süße Marzipankartoffeln, Experimente mit Kartoffelkleister und „Kreatives aus der Kartoffel“ sind nur einige der Angebote. An der Kartoffel-Ernte per Hand mit anschließendem Kartoffelfeuer kann die ganze Familie teilnehmen. Eltern können sich bei der Ernährungsberatung „Gesunde Ernährung für Kinder“ informieren lassen. Der Rheinische Landwirtschafts-Verband, die Kreisbauernschaft und die Landwirtschaftskammer beraten zu vielfältigen Themen rund um die Kartoffel. Auch die Rheinische Kartoffelkönigin Anne Dicks ist auf dem Fest zu sehen. Wer sich für die Erntetechnik interessiert, kann sich historische und moderne Geräte aus der Landwirtschaft anschauen.

Reibekuchen, Pommes und andere Leckereien sowie Getränke werden an verschiedenen Ständen angeboten. Die Museumsgaststätte Lingenbacher Hof bewirtet mit Kartoffelgerichten. Der historische Kiosk aus Wermelskirchen bereitet gebrannte Mandeln sowie vegetarische Köstlichkeiten frisch zu, bietet allerlei Süßigkeiten und Spielzeug an. Am Stand des Kartoffelbauern kann man neben Kartoffeln auch Gemüse kaufen. Auch beim Museumsbäcker gibt es frisch gebackenes Kartoffelbrot direkt aus dem Holzofen. Die alten Handwerke Sattler, Seiler, Schmied und Bandweber werden vorgeführt und auch die Hauswirtschafterin lässt sich über die Schulter schauen. Ab 13 Uhr kann man die neue Dauerausstellung „Landmaschinenfabriken im Bergischen Land“ besichtigen. Nordkasse und Nordparkplatz des Museums sind geöffnet.

„Äepelsfess im LVR-Freilichtmuseum Lindlar, Sonntag, 22. Oktober 2017, 10 bis 17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 6 Euro; Kinder unter 18 Jahren frei

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de