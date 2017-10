Rund um die Neye wird gekalkt

Wipperfürth Die Wälder rund um die Neyetalsperre in Wipperfürth werden bald wieder gekalkt. Darauf weist das zuständige Forstamt Remscheid hin. Ab dem 11. Oktober werden per Hubschrauber rund drei Tonnen kohlensaurer Magnesiumkalk je Hektar verteilt. Damit soll der Übersäuerung des Bodens in dem etwa 200 Hektar großen Naturschutzgebiet, eines der größten in Oberberg, entgegen gewirkt werden. Waldbesucher müssen in dieser Zeit mit Belästigungen durch Staub und Lärm rechnen.

Trotz aller Anstrengungen zur Luftreinhaltung, unter anderem durch Abgaskatalysatoren, Rauchgasentschwefelung, Rußpartikelfilter, seien die Schadstoffeinträge aus der Luft, vor allem an Stickoxiden und Feinstäuben, nach wie vor viel zu hoch, sagt das Forstamt. „Im Rahmen der seit etwa 30 Jahren turnusmäßig durchgeführten Bodenschutzkalkungen soll die weiter voranschreitende Bodenversauerung der Waldböden daher sukzessive kompensiert werden.“ Dies diene neben dem eigentlichen Schutz der Wälder vor allem auch dem Boden- und damit dem Trinkwasserschutz.

Dabei seien die drei Tonnen Kalk je Hektar „in Anbetracht der gemessenen Bodenversauerung eine eher homöopathische Dosis“. Eine nachhaltige Verringerung der Bodenversauerung könne nur durch über Jahrzehnte kontinuierlich wiederkehrende Maßnahmen erreicht werden und durch die weitere Verringerung der Schadstoffeinträge erfolgreich wirken. „Vor dem Hintergrund des Klimawandels und des dadurch erforderlichen ökologischen Waldumbaus werden alle Anstrengungen konsequent fortgesetzt, aufgerissene oder labile Waldbestände im Zuge der Kompensationskalkung zu revitalisieren.“ Ansonsten seien langfristige Störungen des Ökosystems Wald und für Böden, Grund- und Oberflächengewässer zu befürchten.

Ein intakter Mineralboden sollte pH-Werte über 4,5 aufweisen. Um der starken Bodenversauerung entgegenzuwirken, werden in deutschen Wäldern bereits seit 1980 Kalkungen durchgeführt. Der im Wald ausgebrachte Kalk neutralisiert die Säure im Boden und hilft den pH-Wert der Waldböden zu stabilisieren. Das saure Regenwasser wird neutralisiert, sobald es mit dem Kalk in Kontakt kommt. Der kohlensaure Magnesiumkalk ist für Menschen und Tiere ungefährlich.