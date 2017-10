Remscheider DOC: Der Zeitplan steht

„Der Weg für das Designer Outlet in Remscheid ist klar definiert. Wir hoffen, mit der Umsetzung zügig beginnen zu können“ sagt Mast-Weisz. Bis dahin gilt es allerdings noch, auch für juristische Klarheit zu sorgen. Zwar sei die von Gegnern des DOC angekündigte große Klagewelle gegen den Bebauungsplan, die Baugenehmigungen und die Einziehung der Wupperstraße ausgeblieben, sagt die Stadt, trotzdem lägen aktuell zwei Normenkontrollanträge und zwei Klagen gegen die Straßeneinziehung vor. Weiterhin hätten fünf Kläger gegen die Baugenehmigungen geklagt. „Gemeinsames Ziel von Stadt und Investor ist es nun, in diesen Verfahren schnell Entscheidungen und damit Rechtssicherheit für die Weiterführung des Projektes zu erhalten, damit der Baubeginn im Sommer 2018 sichergestellt werden kann.“

So soll es mal aussehen: Ein Entwurf des Designer Outlets in Lennep mit Blick auf den Kirchturm.

So soll es mal aussehen: Ein Entwurf des Designer Outlets in Lennep mit Blick auf den Kirchturm.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.