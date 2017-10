„Pionierkantine“: Frisch, regional und saisonal

Gummersbach Die Mensa der Gesamtschule Gummersbach ist als „Pionierkantine 2017“ vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW ausgezeichnet worden, als eine von nur 34 Kantinen und Mensen landesweit. Damit würdigt das Ministerium das Konzept der Mensa, mit regionalen Produkten saisonal und frisch zu kochen und dabei Jugendliche und junge Erwachsene auszubilden.

250 bis 280 Essen verlassen an einem normalen Tag die Küche der Mensa, pro Portion für je drei Euro, frisch zubereitet von neun Azubis, drei Küchenhilfen und Küchenchef Volker Labitzke. Möglich wird dies durch eine besondere Kombination: Die Stadt Gummersbach finanziert die Kantine mit rund 120.000 Euro pro Jahr, davon 44.000 Euro Personalkosten. Betreiber VSB ist kein gewerblichen Caterer, sondern ein Bildungsträger, der die Mensa als Ausbildungsbetrieb nutzt, wobei die meisten Plätze von der Agentur für Arbeit bezahlt werden. Und auch das Lehrerkollegium der Schule beteiligt sich, jeder Lehrer zahlt freiwillig einen Euro mehr pro Portion.

So kann Küchenchef Labitzke weitgehend auf Fertigprodukte und Geschmacksverstärker verzichten, stattdessen regional einkaufen und hat auch genügend Personal für die Zubereitung. „Ich weiß, wo die Rinder stehen, deren Fleisch wir hier verarbeiten, und wo unser Salat herkommt“, sagt Labitzke. „Unsere Gesamtschule ist uns das wert“, sagt Gummersbachs Kämmerer Raoul Halding-Hoppenheit, denn neben den laufenden Kosten hat die Stadt auch die Ausstattung der Küche bezahlt. „Hier haben wir quasi einen Mercedes am Start.“

Dieses Konzept hat zahlreiche praktische Nebeneffekte. Das Geld, dass die Kantine für Lebensmittel ausgibt, „bleibt im Dorf“, wie Labitzke sagt. Die Schüler hingegen eher in der Schule. Statt in den Pausen das Schulgelände zu verlassen, essen viele lieber in der Mensa. Durch die von der Essensausgabe einsehbare Küche bekommen die Schülerinnern und Schüler eine tiefere Verbindung zum Kochen und zum Thema Ernährung, die Möglichkeit, sich Gerichte zu wünschen, verstärkt dies noch. Und selbst beim Personal-Recruiting der Schule hilft die Mensa und ihr gutes Essen, weiß Schulleiter Ingolf Weber: „Das ist für junge Kollegen durchaus ein gutes Argument, hier und nicht an einer andere Schule anzufangen.“