Neues Angebot am VPH

Bergisch Gladbach Das Bensberger Vinzenz Pallotti Hospital (VPH) erweitert sein Angebot um den Bereich Thorax-Chirurgie. Dabei wird Chefchirurg Dr. Wolfgang Spangenberger von Dr. Ulrich Gerigk, Chefarzt der Lungenklinik im St. Marien-Hospital in Bonn, unterstützt. Einmal in der Woche wird der Thorax-Experte in die Bensberger Klinik kommen, um die Lungenpatienten zu untersuchen und zu behandeln. „Kleinere Eingriffe machen wir direkt vor Ort, größere Operation verlegen wir in die Lungenklinik nach Bonn. Wir operieren minimal-invasiv, also mit der Schlüsselloch-Methode“, sagt Gerigk.

Einer der Schwerpunkte von Dr. Ulrich Gerigk liegt in der Therapie fortgeschrittener Tumorerkrankungen im Brustraum. Aber auch um Patienten, die ernsthafte Probleme mit dem Zwerchfell oder Rippenfell haben, will man sich kümmern. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Traumazentrum im VPH können zudem verunfallte Motorrad- und Radfahrer mit Verletzungen der Lunge und des Brustkorbs, wie zum Beispiel Rippenbrüche, zukünftig besser versorgt werden.

Mit dieser Erweiterung reagiere das VPH Bensberg auf die steigende Zahl von Patienten mit Lungenerkrankungen, teilt das Krankenhaus mit. Man sei sich sicher, dass die neue Fachrichtung eine echte Bereicherung für die Bürger der Region darstelle.