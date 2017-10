Neue Anlage ohne eigene Investition

Insgesamt haben sich über 70 Aussteller für dieses Jahr bei den Bautagen angemeldet. Die Bergischen Bautage finden diesmal nicht im Bergischen Löwen sondern nur in den Ausstellungszelten auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt.

Beim neuen Angebot SolarKomfort finanziert die BELKAW die gesamte Photovoltaikanlage des Kunden, auf Wunsch mit Energiespeicher. Der Kunde zahlt lediglich eine Monatspauschale und erhält dafür einen Rundum-Service von der Planung bis zur Fertigstellung. Ähnliche Vorteile bietet ErdgasKomfort. Die BELKAW übernimmt die Investition in eine neue Erdgas-Brennwertheizung und kümmert sich um die Errichtung bei freier Wahl des Installateurs. Eine energiesparende und umweltschonende Heizungsanlage ohne Eigenkapital. Für Installation, Wartung und Servicegarantie bezahlt der BELKAW-Kunde lediglich eine feste monatliche Pauschale und den individuellen Verbrauch.

Bergisch Gladbach Die Bergischen Bautage in Bergisch Gladbach stehen an. Und natürlich ist auch der örtliche Energie-Versorger mit von der Partie. Auf der größten Verbraucherausstellung für Modernisierer und Bauherren im Bergischen informiert die BELKAW auf 100 Quadratmetern über Heizungsmodernisierung, Photovoltaik, Energieausweis und Energieeffizienz. Weitere Schwerpunkte sind Elektromobilität und LED-Beluchtung.

Kompetente Beratung am Stand der BELKAW auf den Bergischen Bautagen. ( Foto: BELKAW )

