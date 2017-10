Lesen gegen rechts

Wiehl Im oberbergischen Wiehl formiert sich der Widerstand gegen den geplanten Landesparteitag der AfD. Rund 450 Delegierte werden am Wochenende 14. und 15. Oktober erwartet, um unter anderem den Nachfolger des bisherigen Landesvorsitzenden Marcus Pretzell zu wählen, der die Partei aus Protest verlassen hat – und das ausgerechnet in der Wiehltalhalle, die ja zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gehört. Dessen Namensgeber wurde im April 1945 von den Nazis im KZ Flossenbürg ermordet. Neben Protesten unter anderem der Eltern und Schüler, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, verschiedener Parteien und andere Gruppen, wollen nun auch Kultruschaffende aus der Region Flagge zeigen und laden unter dem Motto „siebenundachtzigprozent“ zu einem Lese- und Kulturmarathon ein, um die „Vielseitigkeit, Offenheit und Toleranz unseres Landes“ aufzuzeigen.

Mehr als 30 Autoren und Musiker haben dafür bereits zugesagt, sie alle werden ohne Gage auftreten. Darunter die Moderatorin Sabine Heinrich, Kabarettist Fritz Eckenga, der Wipperfürther Bestsellerautor Volker Kutscher und die Leichlinger Kinderbuchautorin Anette Langen, von der unter anderem die Kinderbuchreihe „Briefe von Felix“ stammt. Donna Leon, die Autorin der Commissario-Brunetti-Romane, hat eine Grußbotschaft geschickt. Los soll es am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche mit einem Konzert und einer Lesung mit Mechtild und Rolf Franke (Musik) sowie Mike Altwicker (Sprecher) gehen. Am Sonntag geht es dann ab 11 Uhr im Ratssaal der Stadt im Rathaus weiter mit dem eigentlichen Marathon weiter. Geplant sind sieben je einstündige Abschnitte. Der Eintritt ist kostenlos, Einlasskarten gibt es ab sofort in den Filialen der Buchhandlung Hansen & Kröger in Wiehl und Engelskirchen.