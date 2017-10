Laufen für den guten Zweck

Wipperfürth Der Wipperfürther Stadtlauf, die größte Einzel-Sportveranstaltung im Oberbergischen, hat ein Nachspiel – allerdings ein gutes. Die Einnahmen aus dem Benefizlauf, der seit dem 10. Jubiläum vor drei Jahren zum Programm dazugehört, wurden an gemeinnützige Organsationen überreicht. Je 1.502,50 Euro gingen an die WippKids, ein Verein für Gewaltprävention bei Kindern, und WippAsyl, eine Gruppe Ehrenamtler, die sich um Flüchtlinge in Wipperfürth kümmert.

„Wir sind natürlich hoch erfreut und können Ihnen zusichern, dass das Geld gut angelegt ist“, sagte Gaby Weiss von WippAsyl. Mit dem Geld soll unter anderem Nachhilfeunterricht für junge Flüchtlinge, die bereits eine Ausbildungsstelle gefunden haben, finanziert werden. Auch die WippKids, die mit speziellen Trainings das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen steigern und so Gewalt vorbeugen wollen, möchte das Geld nutzen, um ihre Arbeit auszuweiten. „In den Schulen und Kindergärten sind wir gut vertreten, nun wollen die wir Vereine erreichen“, so Thomas Bosbach.

Der Benfizlauf beim Wipperfürther Stadtlauf folgt einfachen Regeln: Vor dem Lauf sammeln die Teilnehmer Spenden von Sponsoren ein, dieses Geld verbessert die eigentliche Platzierung im Lauf. Je langsamer ein Läufer ist, umso mehr Spenden braucht er, um vorne zu landen. Ergänzt wird der Ertrag oftmals um Einzelspenden. Nachdem Simon Lorscheid, Geschäftsführer des Bauzentrums Blechmann, in den letzten Jahren immer beim Benefizlauf am Start war, sich diesmal aber für die Langstrecke entschieden hatte, hat er zum Beispiel den „Verlust“ durch zwei Spenden ausgeglichen. So bekam jede der beiden Institutionen noch einmal 600 Euro dazu. Mehr als 15.000 Euro sind so in den vergangenen drei Jahren ausgeschüttet worden.