Kunstleihbörse auf Schloss Eulenbroich

Rösrath Bereits zum sechsten Mal findet am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 13 Uhr die Kunstleihbörse RoesARt in der Bildungswerkstatt auf Schloss Eulenbroich statt. Unter dem Motto „Meins. Leih es dir. Kauf es dir. Deins!“ lädt die Schloss Eulenbroich GmbH gemeinsam mit der Stadt Rösrath zur Ausstellung und Leihbörse in die Bildungswerkstatt ein.

Kunst suchen, finden und für einige Zeit in den eigenen vier Wänden genießen – dies ist die Idee hinter der RoesArt. Künstler präsentieren ihre Werke und Verleihen diese für einige Wochen an Kunstliebhaber kostenfrei. Bei der RoesArt stellen rund 30 Künstlerinnen und Künstler aus Rösrath und der Region ihre Werke aus. Ausgestellt werden Gemälde, Fotografien und Skulpturen. Wer auf ein Kunstwerk ein Auge geworfen hat, aber noch nicht weiß, ob es sich gut in den eigenen vier Wänden macht, kann das Werk für einige Zeit kostenlos leihen und es wieder zurückgeben oder kaufen. Eröffnet wird die Leihbörse im Rahmen eines Kölschen Frühshoppens um 10 Uhr durch den Bürgermeister Marcus Mombauer.

Mit dabei sein werden die Künstlerinnen und Künstler: Sinisa Grbic, Anja Jaeger, Ulla Vanhauer, Maria Pich, Heidi Froitzheim, Gerhard Marx, Martina Buchholz, Martin Ratke, Siegmund Rusch, Beate Mittelberg, Karin Boekholt, Karin Stennei, Karin Simon, Manuele Klein, Burga Schmitz-Stauter, Saskia Scheid, Carolina Alonso, Jörg Großhaus, Norbert Kaluza, Nirma Siesenop, Frauke Wasser, Marie-Lusie Brock, Frank Warda, Anna Czempik, Elke G. Nauroth und Myria Stricker.

Bildungswerkstatt des Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, Rösrath

www.schloss-eulenbroich.de