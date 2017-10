„KürtenEngagiert“: Preis für Ehrenamtler

Bewerbungen per Post an: Volksbank Berg eG, Egbert Peplinski, Wipperfürther Straße 387, 51515 Kürten.

Vorschläge können von einzelnen Personen oder Gruppen selbst oder dritten eingereicht werden. Gültig sind nur schriftliche Bewerbungen mit einer anschaulichen Begründung. Diese können entweder per Mail oder Post an die Volksbank gerichtet werden. Dazu gibt es in den Filialen auch Vordrucke. Zu gewinnen gibt es neben einem Preisgeld von 1.000 Euro auch eine Stele, die das bergische Fachwerk und die Grauwacke symbolisiert.

Kürten Noch bis zum 15. November können Vorschläge und Bewerbungen für den neu geschaffenen Ehrenamtspreis „KürtenEngagiert“ eingereicht werden. Der Preis, der „herausragendes, ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Kürten“ würdigen soll, wird in diesem Jahr erstmalig verliehen. Ausgelobt wird „KürtenEngagiert“ von der Volksbank Berg und dem Bergischen Boten.

in Kürten wird in diesem Jahr erstmals einen Ehrenamtspreis verliehen. Noch bis Mitte November sind Vorschläge und Bewerbungen möglich. ( Foto: Paul Kalkbrenner )

