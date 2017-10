Kostenlos „tanken“ im Sülztal

Overath Die Stadt Overath setzt ein Zeichen: Nachdem der Ortskern zum 1. Oktober zur Umweltzone geworden ist, also nur noch von Autos mit grüner Plakete befahren werden darf, gibt es nun auch eine weitere Ladesäule für Elektroautos – frei zugänglich für alle Bürger und kostenlos. Zusammen mit dem Gummersbacher Energieversorger AggerEnergie installierte die Stadt die Säule im Stadtteil Untereschbach an der Olper Straße.

Man habe vor dem Hinergrund der eingerichteten Umweltzone nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, sagt Bürgermeister Jörg Weigt bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ladesäule. Daher freue er sich jetzt umso mehr über die erste Ladestation „im schönen Sülztal“. Diese sei wichtig, um ein Zeichen zu setzen und die Elektromobilität in Overath voranzutreiben.

Für dieses Projekt konnte die Stadt erneut die AggerEnergie als Partner gewinnen. Wie bereits vor einem Jahr im Overather Zentrum stellt AggerEnergie die neue Lademöglichkeit in Form eines Sponsorings zur Verfügung und ermöglicht rund um die Uhr kostenloses Tanken für Elektroautos. „Die Elektromobilität stellt die Zukunft für ganz Deutschland dar und wir wollen zeigen, dass unsere Region diesem Trend in nichts nachsteht. Außerdem unterstützen wir unsere Partnerkommunen gerne bei der Entwicklung zukunftsorientierter Mobilitätskonzepte und dem Ausbau einer sinnvollen Ladeinfrastruktur“, so AggerEnergie-Geschäftsführer Uwe Töpfer.

Das Gemeinschaftsstadtwerk AggerEnergie stellt inzwischen 45 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an 14 Standorten in der Region zur Verfügung, darunter 20 für Elektroautos. Die Ladesäule in Overath verfügt über zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW maximaler Ladeleistung. Um an die Steckdosen für Typ 2- Stecker zu gelangen, kann die Säule mit jeder beliebigen RFID-Karte, zum Beispiel Personalausweis, EC-Karte, entriegelt werden.