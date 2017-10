Käpt’n Book geht vor Anker

Ober- und Rheinberg Mehr als 500 Veranstaltungen an 180 Orten: Das Rheinische Lesefest Käpt´n Book ist das größte Kinder- und Jugendliteraturfestival Deutschlands. 2003 startete es in Bonn, bis heute fungiert das dortige Kulturamt als Veranstalter. Inzwischen sind aber über 25 Städte und Gemeinden im ganzen Rheinland und im Bergischen Land daran beteiligt. Auch in Rhein- und Oberberg. In diesem Jahr gibt es Veranstaltungen in Bergisch Gladbach, Rösrath, Burscheid, Gummersbach, Nümbrecht und Waldbröl.

Kern des Festivals sind bis heute die Autorenlesungen. Die renommierte Veranstaltungsreihe lockt Kinder- und Jugendbuchautoren aus der ganzen Welt an. Die Bonner Initiatoren reichen diese an die Veranstaltungsorte in der Region weiter. Das ermöglicht Lesungen, die es ohne das Festival so wohl nie gegeben hätte. Teils als geschlossene Veranstaltungen, zu denen Schulklassen, vor allem aus den örtlichen Grundschulen, eingeladen werden. Teils als öffentliche Veranstaltungen.

Höhepunkt auch in diesem Jahr dürfte wieder das große Familienfest in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach am Sonntag, 8. Oktober, werden, wo sich einen Nachmittag lang alles um Bücher für junge Menschen dreht. Neben Lesungen und Mitmachaktionen mit verschiedenen Autoren und Illustratoren wie Piotr Socha aus Polen (nominiert in der Kategorie „Sachbuch“ für den Deutschen Jugendliteratur Preis), Ingrid Sissung aus Frankreich und Valija Zinck gibt es wieder ein Theaterstück. Das Figurentheater Lille Kartofler aus Langenfeld zeigt Rumpelstilzchen. Puppenspieler Matthias Kuchta, der seit über 30 Jahren die Märchen der Gebrüder Grimm auf die Bühne bringt und damit auch schon in China, Japan und den USA gastierte, agiert auf der Bühne mit nahezu lebensgroßen Puppen. Die Stadtbücherei Bergisch Gladbach ist derweil auch vor Ort, unter anderem mit „Hörbuch-Sesseln“.

Das komplette Programm gibt es gedruckt (liegt den Veranstaltungsorten aus) und im Internet. Dort kann man nach Datum oder Veranstaltungsort sortieren. Außerdem gibt es weitere Infos zum Rahmenprogramm, wie die Fotoaktion während der verschiedenen Familienfesten oder die angebotenen Workshops.

www.kaeptnbook-lesefest.de