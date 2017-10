Großer Erfolg mit kleinen Hühnerhaltern

Nümbrecht Als Meik Klose zum ersten Mal mit einem Paketdienst einen Rahmenvertrag aushandelte, ging es um bis zu 500 Pakete im Jahr. Heute verlassen rund 4.000 Lieferungen seine Firma. 4.000 pro Monat wohlgemerkt. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Daniel Debus hat Meik Klose in Nümbrecht eierschachteln.de, einen Versandhandel für Eier-Verpackungen und Bio-Hühnerfutter, aufgebaut. Was einst als Taschengeldprojekt begann, beschäftigt heute 15 Mitarbeiter. Und wächst weiter.

Seit frühester Jugend hat Meik Klose mit Geflügel zu tun, sein Vater betreibt den Eierhof Alpermühle mit 2.600 Bio-Legehennen. Er selber fing mit der Haltung von Wachteln an. Weil er die Bio-Eier der kleinen Vögel nicht in Plastik verpacken wollte, ging er auf die Suche nach Papp-Schachteln in der richtigen Größe. Ein Hersteller war bald gefunden, wollte seine Produkte aber nur palettenweise abgeben. „Also habe ich mir vier Paletten hingestellt“, erinnert sich Klose. Um nicht ewig darauf sitzen zu bleiben, fing er schließlich an, Bekannte anzusprechen, ob sie nicht auch welche davon gebrauchen können.

Anfangs habe er vielleicht ein knappes Dutzend Artikel im Angebot gehabt, schätzt Meik Klose heute. „Ich hatte eine Futtersorte und ein paar Schachteln.“ Inzwischen bietet eierschachteln.de rund 200 Produkte an. Kartons in allen Formen und Farben, Futter und Nahrungsergänzungsmittel aber auch Zubehör wie Futtertröge und Bücher. Das Angebot richtet sich an Hobby-Halter und an kleinere Betriebe mit bis zu 500 Tieren.

Damit trifft die Firma einen wichtigsten Trend: weg von anonymen Großbetrieben hin zu überschaubaren und regionalen Erzeugern. Dass sich zum Beispiel ein Milch-Hof Legehennen anschafft, um die Abhängigkeit von der Molkerei zu verringern, kommt relativ häufig vor. Doch die Eier müssen dann auch verpackt werden. Und vermarktet.

Und so hat eierschachteln.de längst auch Etiketten zum Selbstgestalten im Sortiment. Inzwischen bietet das Nümbrechter Unternehmen sogar ein komplettes Hof-Marketing an. „Wir haben gemerkt, dass wir für viele Kunden die ersten Ansprechpartner für solche Themen sind“, sagt Meik Klose. Also erstellt man heute auf Wunsche auch Logos oder gleich das gesamte Corporate Design. Vor allem natürlich für Geflügelhalter. Aber auch ein Imker habe schon angefragt, erzählt Klose.

Meik Klose hat das Unternehmen noch als Schüler gegründet. Als er für ein Jahr für ein Entwicklungshilfe-Projekt ins ostafrikanische Uganda ging, übernahm sein heutiger Geschäftspartner Daniel Debus die Abwicklung der Aufträge. Zurück in Deutschland begann Klose ein E-Commerce-Studium in Würzburg. „Daniel hat hier den Versand gemacht, ich von Würzburg aus den Kunden-Service.“ Nach zwei Jahren waren Studium und Firma dann nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Also zog Meik Klose zurück ins Oberbergische.

Das war vor gut zwei Jahren. Seither zeigt die Erfolgskurve von eierschachteln.de noch steiler nach oben. Die Kunden sitzen im gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch in die Niederlande oder nach Schweden gehen Pakete. Im ersten Büro steht heute eine Druckmaschine für Etiketten. Die kaufmännische Abteilung hat stattdessen eine ganze Etage in einem Gebäude ein paar Meter weiter bezogen. „Der Trend zu regional erzeugten Lebensmitteln wird anhalten“, sagt Meik Klose. Und damit wohl auch der Erfolg von eierschachteln.de.

