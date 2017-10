Stichwahl im Rheinisch-Bergischen Kreis am 8. Oktober: Landrätin oder Landrat?

Rhein-Berg Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag ist Geschichte – die Wahl zum neuen Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises aber noch nicht. Während in Berlin langsam die Koalitionsverhandlungen beginnen und feststeht, dass der bisherige Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke in den neuen Bundestag einzieht, ist dessen Nachfolge noch nicht geklärt. Weil keiner der fünf Kandidaten im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat, kommt es am Sonntag, 8. Oktober, zur Stichwahl.

Laut Entscheidung des Kreiswahlausschusses gehen Tülay Durdu (SPD) und Stephan Santelmann (CDU), also die beiden Kandidaten, die bei der ersten Wahl die meisten Stimmen erhalten haben, in die Stichwahl, so dass danach sicher der Wahlsieger feststeht. Im ersten Wahlgang hatte Santelmann mit 44,59 Prozent klar die meisten Stimmen erhalten, Durdu kam auf 25,25 Prozent.

Wahlberechtigt für die Stichwahl sind alle Bürgerinnen und Bürger, die es auch schon bei der ersten Wahl waren. Wer zwischenzeitlich zum Beispiel das 16. Lebensjahr erreicht, darf diesmal noch nicht mitwählen.

Wer schon für den ersten Wahlgang Briefwahl beantragt hatte und sich auch für die Stichwahl hat registrieren lassen, erhält automatisch die Wahlunterlagen per Post. Alle anderen Wahlberechtigten können Briefwahl bei ihrer jeweiligen Gemeinde beantragen, in Bergisch Gladbach geht das zum Beispiel auch per Mail, oder am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr das Wahllokal aufsuchen. Die Wahlbenachrichtigungen der ersten Wahl behalten ihre Gültigkeit. Die Direktwahlbüros, die die Stadt Bergisch Gladbach vor der Bundestagswahl eingerichtet hatte, werden für die Stichwahl nicht geöffnet.

Sonntag, 8. Oktober, Stichwahl Landrat für den Rheinisch-Bergischen Kreis