Flughafen: Bürger können Bedenken äußern

Bergisch Gladbach Der Flughafen Köln/Bonn möchte ein Planfeststellungsverfahren durchführen, um „einige bereits realisierte und einige zukünftige Baumaßnahmen“ rechtlich abzusichern. Um daran auch die Bürger der umliegenden Gemeinden zu beteiligen, werden die Planunterlagen einen Monat lang in 29 Kommunen zur Einsichtnahme bereitgestellt. In Bergisch Gladbach werden die Antragsunterlagen vom 6. November bis einschließlich 5. Dezember im Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz, zur Verfügung gestellt, teilen Stadt und Flughafen mit.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.