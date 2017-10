Es wird wild im Herbst

Bergisches Land Der Herbst ist da – und mit ihm beginnt auch die Wildsaison. Die Jäger und Fleischer im Bergischen haben zwei Aktionen ins Leben gerufen, um die Verbraucher darauf hinzuweisen und über den richtigen Umgang mit Wildbret zu informieren. Denn Wild ist „in“. Laut einer Statistik des Deutschen Jagdverbandes haben die Deutschen in der Saison 2014/15 rund 24.400 Tonnen Fleisch von heimischen Wildschweinen, Rehen und Hirschen verspeist. Fast 950 Tonnen mehr als im Jahr zuvor.

Der Grund dafür liege auf der Hand, sagen die Fleischer: „Der Verbraucher wünscht sich einen bewussten Fleischgenuss, Regionalität und Heimat“, so die Fleischerinnung für Rhein- und Oberberg sowie Leverkusen. Wild sei ein regionales und nachhaltiges Produkt, eiweißreich und meist nährstoffreicher als das Fleisch von Schlachttieren. „Es ist sehr aromatisch und sehr mager“, sagt Innungs-Obermeister Dieter Himperich. „Und weil es so mager ist, braucht man für Wild besondere Rezepte.“

Rezepte und anderes Wissenswertes enthält die „Wilde Fibel“, die es im Rahmen der „Wilden Wochen“ der Fleischerinung vom 9. bis 22. Oktober kostenlos in den Mitgliedsbetrieben der Innung gibt. Begleitet wird die Aktion von einem Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine zwischen 25 und 100 Euro, Teilnahmekarten gibt es ebenfalls in den Mitgliedbetrieben, außerdem kann man per Mail mitmachen, Einsendeschluss ist der 31. Oktober.

Neben den „Wilden Wochen“ der Metzger haben die Jäger die „NRW-Wildwochen“ ins Leben gerufen, ebenfalls ab dem 9. Oktober und mit einem ganz ähnlichen Ziel. Zentrum der Kampagne der Jäger ist die Website www.wildgenuss-nrw.de mit jeder Menge Infos und Rezepten und Kontakten zu Jägern, die ihr Fleisch direkt anbieten. Flankiert werden die „NRW-Wildwochen“ durch Events in der Gastronomie, so lädt das Hotel-Restaurant Stremme in Gummersbach am 6. Oktober ab 19 Uhr zum Beispiel zur Eröffnung der Wildsaison.