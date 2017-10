Erste Mitgliederversammlung nach der Fusion

Bergisch Gladbach Überdurchschnittlich gute Zahlen präsentierte die VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen bei ihrer ersten der Mitgliederversammlung nach der Fusion. „Die VR Bank steht sehr gut da. Wir haben die juristische und die technische Fusion erfolgreich vollzogen und wir sind jetzt eine gemeinsame Bank“, fassten die Vorstände Lothar Uedelhoven und Thomas Büscher zusammen. Nach der Eintragung der Verschmelzung reicht das Geschäftsgebiet der VR Bank nun von Rösrath und Overath im Süden über Bergisch Gladbach und Leverkusen bis nach Leichlingen und Langenfeld im Norden. Über 400 Mitarbeiter betreuen mehr als 96.000 Kunden, davon 46.000 Mitglieder.

Bereichsleiter Gerd Klink sowie die Regionalmarktleiter Michael Richter und Hubertus Klüser informierten die insgesamt 800 Gäste, dass die Bilanzsumme im Jahr 2016 von 1,23 auf 1,29 Milliarden Euro gesteigert werden konnte. Das Gesamtkundenvolumen stieg im gleichen Zeitraum von 2,6 auf 2,8 Milliarden Euro. Mit einem Bilanzgewinn von 2,93 Millionen Euro und einer Cost-Income-Ratio von 65,3 Prozent sei das Geschäftsjahr überdurchschnittlich gut verlaufen. In einem Ausblick auf die Zukunft der neuen Bank kündigten die Führungskräfte ein weiterhin attraktives und effektives Dienstleistungsangebot, Kundennähe und starke Präsenz mit nun 24 Geschäftsstellen in der Region an. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung in allen Bereichen und Prozessen sowie ein facettenreiches Mitglieder-Mehrwertprogramm gehören ebenfalls zur zukünftigen Positionierung der Bank.

Traditionell standen auch die Mitglieder-Ehrungen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlungen: So wurden 69 Mitglieder aus Bergisch Gladbach, sieben Mitglieder aus Overath und vier Mitglieder aus Rösrath für 50-jährige treue Mitgliedschaft mit Präsent und Urkunde geehrt.