Ein neues Bad aus einer Hand

Bergisch Gladbach Das heimische Bad sanieren zu lassen, kostet nicht nur Zeit und Geld, es kann auch Nerven kosten. Fünf bis sieben verschiedene Handwerker arbeiten häufig daran mit, was natürlich koordiniert werden muss. Oder man nutzt den Service von Mora Bad.

Das Unternehmen aus Bergisch Gladbach bietet hochwertige Bad-Sanierungen aus einer Hand. Zum Festpreis und zum festen Termin. „Wir übernehmen alle Arbeiten von der ersten Planung bis zum letzten Pinselstrich“, sagt Geschäftsführer Michael Rappenhöner. Es gebe sogar Kunden, die währenddessen in Urlaub fahren. „Und wenn sie wiederkommen, ist ihr Bad fertig.“

Ein großer Teil der Arbeit findet statt, bevor das erste Mal Hand ans Bad gelegt wird. „Beratung ist sehr, sehr wichtig“, sagt Rappenhöner. Nach einem ersten Termin im Bad-Studio in Bergisch Gladbach folgt meist ein zweiter Termin beim Kunden vor Ort und dann noch ein abschließender Termin, bei dem die Details geklärt werden.

Bei der Ausführung setze Mora Bad nur auf eigene Mitarbeiter oder Partner-Betriebe aus der Region, „die wir seit vielen Jahren kennen“, so Rappenhöner. Im Schnitt halte so ein Bad mehr als 20 Jahre, sagt der Geschäftsführer. Entsprechend sorgfältig sollte es geplant werden. Und entsprechend sorgfältig sollten die Arbeiten ausgeführt werden. An Ideen mangelt es nicht – nach mehreren hundert Bädern in den vergangenen Jahren.

MORA BAD, Am Alten Pastorat 44 (Grüne Ladestraße), Bergisch Gladbach

www.mora-bad.de