Dorf-Wettbewerb: Ein Sieger, viele Gewinner

Rhein-Berg Der Overather Ortsteil Marialinden hat den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Rheinisch-Bergischen Kreis gewonnen und vertritt den Kreis im Landeswettbewerb, der im nächsten Jahr stattfindet. Jeweils den zweiten Platz dahinter belegten die Teilnehmer aus Leichlingen-Leysiefen und Bergisch Gladbach-Rommerscheid. Bergisch Gladbach-Herrenstrunden, Odenthal-Altenberg, Rösrath-Stöcken und Rösrath-Volberger Berg kamen je auf den dritten Platz.

Ziel des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ sei es, Perspektiven für den ländlichen Raum zu schaffen und das Leben abseits der Ballungsgebiete weiter attraktiv zu gestalten, sagt der Kreis. Durch die Teilnahme werde dazu beigetragen, in den Ortschaften Projekte und Entwicklungen ins Leben zu rufen oder vorhandene Strukturen weiterzuentwickeln. „Mit Ihrem beachtlichen Engagement tragen Sie dazu bei, dass das Leben auf dem Land und im Dorf eine Zukunft hat“, sagt Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke. Dieser Einsatz werde nicht zuletzt durch den Dorfwettbewerb unterstützt. „Wenn man miteinander spricht, dann passiert auch etwas“, verdeutlichte der Landtagsabgeordnete Rainer Deppe, der gleichzeitig Vorsitzender der Bewertungskommission ist, dass der Dorfwettbewerb auch die Kommunikation fördert.

Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher: „Unser Dorf soll schöner werden“) wird seit 1961 besonderes Engagement und außergewöhnliche Beiträge zur zukunftsfähigen Entwicklung der Dörfer herausgestellt. Orte mit dörflichem Charakter werden angesprochen, ihren eigenen Lebensraum eigenverantwortlich mitzugestalten und damit auf Dauer eine hohe Lebensqualität zu sichern. Teilnahmeberechtigt sind alle räumlich geschlossenen Orte mit überwiegend dörflichem Charakter bis zu 3.000 Einwohnern. Bei der Bewertung werden auch die unterschiedlichen Voraussetzungen der Dörfer berücksichtigt. Die Maßnahmen werden in fünf verschiedenen Bewertungsbereichen beurteilt: Konzeption und deren Umsetzung, wirtschaftliche Entwicklung und Initiativen, soziales und kulturelles Leben, Baugestaltung und Entwicklung, Grüngestaltung und das Bild des Dorfes in der Landschaft.

Für den ersten Platz erhält das Bürgerkomitee Marialinden ein Preisgeld von 1.500 Euro, die Zweitplatzierten bekommen je 1.000 Euro, die Dritten jeweils 500. Außerdem vergibt die Rösrather Dr.-Jürgen-Rembold-Stiftung einen Engagement-Förderpreis von 1.500 Euro ebenfalls an Marialinden. Daneben gab es diverse Sonderpreise: Der Verschönerungs- u. Kulturverein Altenberg erhielt den von der Naturarena Bergisches Land gestifteten Sonderpreis für touristische Entwicklung, die Dorfgemeinschaft Stöcken den von Radio Berg gestifteten Sonderpreis für nachbarschaftliches Zusammenleben. Die Wohngemeinschaft Volberger Berg bekommt den Sonderpreis für vorbildliches Engagement um eine nachhaltige und autarke Energieversorgung (Stifter: Bergischer Abfallwirtschaftsverband), der Bürgerverein Herrenstrunden den Sonderpreis für die Umsetzung von Jugendprojekten (Stifter: Raiffeisen-Erzeugergenossenschaft Bergisch Land und Mark). Der Sonderpreis für besonderen Gemeinschaftssinn, gestiftet vom Verband Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau, geht an die Dorfgemeinschaft Leysiefen, der Sonderpreis für besonderes Engagement im Bereich „Pflege der Natur- und Artenvielfalt sowie der Umweltbildung im Dorf vom Naturpark Bergisch Land an den Bürgerverein Rommerscheid. Und als dritte Auszeichnung erhält das Bürgerkomitee Marialinden den von der Kreishandwerkerschaft gestifteten Sonderpreis für vorbildliche Bemühungen zur Einbindung des heimischen Handwerks bei der Umsetzung der Projekte.