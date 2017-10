Deutsche Friseurmeisterin kommt aus St. Petersburg

Lindlar „Ich bin der Liebe wegen nach Deutschland gekommen“, sagt Anastasia Wilke. In St. Petersburg lernte sie ihren Mann Markus kennen und zog mit ihm vor dreieineinhalb Jahren erst nach Köln und 2015 nach Gummersbach. Vor sechs Monaten begann sie für das Lindlarer Haarstudio Wildangel zu arbeiten und gewann am 22. Oktober aus dem Stand die Deutschen Meisterschaften im Friseurhandwerk. Die Gummersbacher Russin setzte sich in Nürnberg vor über 11.000 Besuchern der Meisterschaftsveranstaltung gegen 130 Friseurinnen und Friseure durch und sicherte sich den ersten Platz gleich in zwei Kategorien „Trendlook Woman 2017“ und „Trendlook Wedding 2017“.

„Ich habe in St. Petersburg eine dreijährige Ausbildung absolviert, genau wie in Deutschland“, erklärt die 31-jährige „und danach habe ich jedes halbe Jahr eine Fortbildung besucht.“ Sie bringt viel Erfahrung von russischen Hochzeiten mit in das Lindlarer Haarstudio. „Bei uns in Russland sind die Hochzeitsfeiern viel größer und mit mehr Programm als in Deutschland“, erinnert sie sich wehmütig. Und wenn sie von ihrer Heimatstadt spricht leuchten ihre Augen. „Dort fällt jetzt schon der erste Schnee“.

Erstaunlich das ausgerechnet eine Russin in Deutschland neue Frisurentrends setzt. Der Morsbacher Obermeister der Friseurinnung Bergisch Land, Thomas Stangier, liess es sich nicht nehmen der frisch gekürten Deutschen Meisterin persönlich zu gratulieren. Bei der kleinen Feierstunde im Haarstudio Wildangel erklärte er: „Was wir auf den Meisterschaften sehen ist der Haute Couture vergleichbar. Die Ideen der der Friseure werden im Alltag etwas praktischer umgesetzt.“ Anastasia Wilke stach die Konkurrenz mit einer Trendfrisur in milden Rottönen aus, die asymetrisch ein Auge verdeckt und das andere dunkel geschminkte umso mehr hervorhebt.“ „Beim Autofahren kann man das ja mit einer Haarklammer wegstecken“, schmunzelte der Obermeister.