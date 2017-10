Das BOBtikum: drei Jobs in kurzer Zeit

Bergisch Gladbach Das Bergisch Gladbacher Unternehmernetzwerk „Best of Bergisch“ (BOB) hat ein neues Prkatikumskonzept vorgestellt: Das „BOBtikum“ soll es jungen Menschen ermöglichen, viele verschiedene Berufsfelder in kurzer Zeit kennen zu lernen, um so besser entscheiden zu können, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. Die Teilnehmer können entweder an neun Arbeitstagen oder in drei Wochen in jeweils drei unterschiedliche Mitgliedsbetriebe von „Best of Bergisch reinschnuppern.

Dabei reicht das Angebot von Schreiner und Küchenfachberater über Grafiker und Schildermaler bis hin zur Fachlraft für Lagerlogistik. Zahlreiche handwerkliche Berufe sind genauso im Angebot wie kaufmännische Ausbildungen und Jobs im kreativen Bereich. Insgesamt 30 Unternehmen sind derzeit Mitglied bei BOB, von der PR-Agentur über den Immobilienmakler und den Steuerberater bis hin zur Druckerei und zum Metallbauunternehmen.

Alle Firmen verpflichten sich zu einem festgelegten Ablauf des Praktikums, da soll die Qualität garantieren, sagen die Initiatoren. Frage- und Bewertungsbögen sowie eine Projektbericht sollen außerdem bei der Orientierung helfen. Entweder lernen die Praktikanten drei verschiedene Jobs an je drei Tagen oder in insgesamt drei Wochen kennen.

Weitere Infos zu der Idee, den Mitgliedsbetrieben und dem Bewerbungsprozess gibt es online.