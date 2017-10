Burscheider Gas geht an die Belkaw

Wie zuvor schon beim Strom bekommen die Stadtwerke im Gegenzug für die Übertragung der Gassparte eine weitere stille Beteiligung an der Belkaw. Damit habe man bereits gute Erfahrungen gemacht, teilt die Stadt mit: „Die zwischen den Kooperationspartnern ausgehandelte weitere stille Beteiligung stellt einen sehr fairen Ausgleich für die Gassparte dar und bietet die Möglichkeit, ersatzweise an dem breiten Geschäftsfeld der Belkaw zu partizipieren.“ Nötig sei die Kooperation geworden, weil sich das Geschäft mit Gas zuletzt „einer immer stärkeren Wettbewerbsintensität ausgesetzt“ sah und die Margen gesunken seien.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.