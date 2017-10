Akademie für Handwerker

Bergisches Land Die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land geht neue Wege und investiert weiter in die Bildung. Sie plant eine „UnternehmerAkademie“, die noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Ein erstes, kleines Seminarangebot wird bereits für November 2017 geplant und terminiert.

„Im Kampf um Fachkräfte – sowohl Gewinnung als auch Haltung – ist die Weiterbildung der Unternehmensleiter und der Mitarbeiter ein elementarer Baustein“, sagt die Kreishandwerkerschaft. Deswegen positioniere sich die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land zukünftig auch auf diesem Gebiet, damit sie ihren Mitgliedsunternehmen ein breites Spektrum anbieten kann. „Fachkräfte sind ein wertvolles Gut – wir müssen sie finden, halten und motivieren“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto.

Die „UnternehmerAkademie“ biete Seminare für kleine und mittlere Unternehmen – sowohl für Auszubildende, Gesellen, Meister, Angestellte oder Firmenchefs. Erste Seminarideen sind: „Lernen zu lernen für Azubis“, „Knigge für Auszubildende“, „Der Erstkontakt mit dem Kunden – ein Telefontraining“ oder Seminar-Ideen für Chefs wie „Mitarbeitergespräche als Mitarbeitermotivation“ und Angebot für alle Arbeitnehmer mit Kundenkontakt „Kommunikation – Wie versteht mich mein Kunde?“, „Rhetorik – erfolgreich reden und professionell präsentieren“.

„Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und das soll auch so bleiben“, betont der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Marcus Otto. „Neugründungen und Übernahmen bestehender Unternehmen sind genauso wichtig wie eine stetige Anpassung der Unternehmen an sich schnell verändernde Rahmenbedingungen.“