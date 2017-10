Abmahnung für den Bürgermeister

In einer weiteren Erklärung stellt Ulrich Stücker nun klar, dass dies aber nicht passieren wird: „Ob durch die Tatsache, dass ich meine persönliche Auffassung als Teil der Pressemitteilung auf der Homepage der Stadt Wiehl veröffentlicht habe, eine Neutralitätspflicht verletzt worden sein könnte, haben ggf. die Gerichte klären“, so Stücker. „Bis zu einer Klärung durch ein Gericht bleiben die persönlich gekennzeichneten Worte von Ulrich Stücker auf der Website der Stadt Wiehl bestehen.“

Dies sei, so die Auffassung der AfD und ihres Anwalts, nicht mit den Neutralitätspflichten des Bürgermeisters vereinbar. Die persönlichen Worte des Bürgermeisters, so die Forderung in der Abmahnung, sollten von der Internetseite der Stadt entfernt werden.

„Gestatten Sie mir aber – auch in meiner Funktion als Bürgermeister – ein paar persönliche Worte“, hatte Stücker den Textteil eingeleitet, um dann klarzustellen: „Ich kann die Entrüstung und Empörung vieler Bürgerinnen und Bürger darüber, dass der Landesparteitag der AfD in unserer Stadt stattfindet, nun wirklich nachvollziehen. Die sehr deutlich zum Ausdruck gebrachte Ablehnung der politischen Grundhaltung der AfD teile ich vollumfänglich.“

