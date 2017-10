67 Teilnehmer bei der Nacht der Kultur

Remscheid Gottesdienst mit Orgelkonzert, Fotoausstellung, Konzerte, Poledance, ein Flachwitzeabend und eine orientalische Nacht – die 13. „Vaillant Nacht der Kultur und Kirchen“ in Remscheid hat ein überaus buntes Programm zu bieten. Insgesamt 67 Teilnehmer laden am Samstag, 28. Oktober, zu ganz unterschiedlichen Events, verteilt aufs ganze Stadtgebiet, ein. Die ersten Veranstaltungen beginnen bereits um 17 Uhr, einige gehen bis zum nächsten morgen. Ein kostenloser Shuttlerbus verbindet die Veranstaltungsorte.

Die meisten Veranstaltungen, nämlich 27, finden in der Innenstadt statt, zwölf in Lennep, zehn in Lüttringhausen, der Rest im Südbezirk und in Hasten. Im Lenneper Rotationstheater können die Teilnehmer zum Beispiel an der Entstehung einer Stuntshow mitwirken und selber die Grundlagen des Bühnenkampfes lernen. Und die Altstadt-Galerie zeigt eine Ausstellung mit 3-D-Collagen des im Jahre 2011 verstorbenen Künstlers James Rizzi, während ein paar Meter weiter in der Klosterkirche das Ehepaar Martina und Michael Sieber ausstellen. Während Martina Sieber neue Werke der Acrylmalerei, präsentiert Michael Sieber, lange Jahre als Bildredakteur in Remscheid unterwegs, Fotografien.

Im Tuchmuseum zeigen die „Remscheider Spindeltreiberinnen“, wie aus Wollfasern ein Faden entsteht. Und im Rathaus Lüttringhausen gibt es ein Live-Event mit Bodypainting, Hairdesign, Fotografie sowie Fotoausstellung. Weitere Highlights sind das Konzert der bayrische Kultband Los Dos Y Compañeros und der Bergischen Symphonikern im Teo-Otto-Theater und der Auftritt der Gruppe Firedancer auf dem Rathausplatz.

Das ganze Programm gibt es online. Der Shuttlerbus fährt um 18, 19.15, 21 und 22.30 Uhr am Rathaus ab und dann in einer Schleife zehn Haltstellen an. An allen Punkten kann zu- und ausgestiegen werden. Wegen einer Doppelbelegung gibt es einige Änderungen: Anders als im Programmheft angekündigt sind Karola Krämer in der Marktlücke im Alten Gemeindehaus an der Stadtkirche, Hannelore Hannes und der Kunstverein Wermelskirchen im Gemeindesaal des Alten Gemeindehauses an der Stadtkirche.