24 Mal freuen und gewinnen

Bergisch Gladbach Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten Adventskalender der Lions-Clubs Bensberg-Schloss und Bergisch Gladbach/Bensberg, inzwischen schon zum 15. Mal. Für die Käufer der 8.000 Exemplare gibt es Preise im Wert von fast 15.000 Euro zu gewinnen, gestiftet von Gladbacher Firmen und Geschäftsleuten. Und die Erlöse gehen direkt an fünf gemeinnützige Projekte aus der Region.

Traditionell ging der erste Kalender mit der Nummer 0001 an Bürgermeister Lutz Urbach, der brav und wie alle anderen auch fünf Euro dafür bezahlten. Die restlichen Kalender können bis zum 24. November bei der Bensberger Bank, der VR-Bank Bergisch Gladbach, der Kreissparkasse Köln, in verschiedenen Geschäften und bei den Mitgliedern der beiden Lions Clubs gekauft werden. Außerdem am 18. und 25. November auf dem Markt vor dem Rathaus.

Jeder Kalender hat eine eigene Nummer, mit dieser kann der Besitzer jeden Tag gewinnen. 315 Preise, zum Beispiel eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, Schmuck, einen Kugelgrill oder eine Hüpfburg für ein Wochenende, werden verlost. Hauptpreis ist wie im vergangenen Jahr auch diesmal wieder eine Jahresmitgliedschaft vom Mediterana im Wert von 1.152,00 Euro. Die Gewinnnummern können bis zum 15. Januar von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter der dazu eigens eingerichteten Adventskalender-Hotline erfragt werden: Rufnummer 02207-9650169, außerdem werden sie online veröffentlicht.