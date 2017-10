10 Jahre Alte Drahtzieherei, 15 Jahre Bürgerstiftung

Wipperfürth Ein sichtlich gut gelaunter Harald Klinke, langjähriger Geschäftsführer der Alten Drahtzieherei, lobte vor den geladenen Jubiläumsgästen, nachdem er einige Videoclips aus der kurzen Geschichte der „Drahte“ gezeigt hatte, erst einmal seinen ehemaligen Auszubildenden Sebastian Frenzel, „der in Alten Drahtzieherei den Beruf des Veranstaltungkaufsmanns von der Picke auf gelernt hat.“ „Ich habe nur die Ideen“, fuhr Klinke fort, „aber Sebastian setzt alles in Realität um“. Neben seiner rechten Hand lobte Klinke auch seine bessere Hälfte, Ehefrau Claudia, „mit der ich übrigens genau heute seit 34 Jahre verheiratet bin“, sprachs und zog hinter einer Stellwand einen Blumenstrauß hervor und dankte einer Gattin für ihre Arbeit im Hintergrund „ich lege die Arbeit in ein Körbchen und sie erledigt alles weitere.“

Viel Arbeit wird auch unter dem Dach der Bürgerstiftung „Wir Wipperfürther“ geleistet. Zum 15-jährigen Jubiläum hielt der neue Vorsitzende der Stiftung, Vermögensberater Dr. Markus Braun die Laudatio. Unter dem Dach der Bürgerstiftung gedeihen dieWippKids, die Prävention gegen Gewalt an Schulen fördert, WippAsyl, das sich für Flüchtlinge in der Stadt einsetzt, die Tafel, die 400 hilfsbedürftige Wipperfürther verköstigt und schiesslich Kuba, der Kunstbahnhof, der zu Beginn des Empfangs die Gäste mit einer kleinen Theaterperformance überraschte.

Bürgermeister Michael von Rekowski hob die Bedeutung von Kultur für Wipperfürth und das „tolle Engagement der Bürger für ihre Stadt“ hervor. Um mit den gerne gehörten Worten zu schließen, die Stadt habe einen namhaften Betrag auf das Konto der Bürgerstiftung überwiesen. Willibert Pauels, „Humorist mit Tiefgang“, startete ein Liebeslied auf seine Heimat in echt Wipperfürther Platt, holte weit aus, bis zu den alten Griechen und diversen Dikatoren, landete schließlich wieder in Wipperfürth und rief den versammelten Gästen ins Gedächtnis, dass Witze und Kultur die Nahrung der Seele seihen. Ebenso unersetzlich wie die Alte Drahtzieherei.

Nach der Ankündigung von 100 Litern Freibier, gestiftet von der Firma Lorse, wollte man zum gemütlichen Teil des Abends im großen Saal übergehen, wurde allerdings etwas enttäuscht, als man gewahr wurde, dass die groß angekündigte „Radio Gaga“ Show vor fast leerer Halle spielte. An der Künstlern konnte es nicht liegen, dass keine Partystimmung aufkam, denn die lieferten eine professionelle Revue-Show, mit Coversongs von Tina Turner bis Amie Winehouse ab. Schade drum, vielleicht hätte man die Bürger zum Jubiläum einfach von vorne herein gratis in ihr Kulturzentrum einladen sollen, denn bei so dürftig besuchter „Drahte“, dürften noch nicht einmal die 100 Liter Freibier genügend durstige Kehlen gefunden haben.