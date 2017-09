Weniger ist manchmal mehr

Rösrath Kleiner – dafür aber viel feiner. So soll der nächste Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich werden. Nachdem sich die Schloss Eulenbroich gGmbH vom bisherigen Veranstalter getrennt und die Organisation wieder selber übernommen hat, ist eine Art Neustart geplant. Dazu gehört auch, dass die Zahl der Aussteller von über 130 auf knapp 100 gesenkt wurde. Dafür habe man aber auf Qualität geachtet, sagt Geschäftsführer Berthold Kalsbach: „Uns sind 4.500 zufriedene Besucher lieber als 6.500, die einfach nur durchgeschleust werden.“

Und so hat sich Schlossmanagerin Lisa-Ann Borgmann im Vorfeld verstärkt um die Auswahl der Teilnehmer bemüht. „Vorher wurde ja jeder angenommen, der sich angemeldet hat“, sagt Borgmann. „Das haben wir diesmal anders gemacht.“ Wer nicht ins Konzept passte, bekam eine Absage. Und Lisa-Ann Borgmann streifte über die Kunsthanwerkermärkte der Umgebung, um neue Aussteller zu finden.

Denn genau darauf, auf Kunsthandwerk, soll der Fokus liegen beim Herbstfest. „In einer Zeit der Massenproduktion bekommen die Besucher hier echte Unikate“, sagt Borgmann. Zu den Ausstellern gehören zum Beispiel eine Glasbläserin und ein Kettensägen-Schnitzer. Der wird unter anderem live vor Ort eine Eule fürs Schloss schnitzen, nimmt aber auch Anregungen und Wünsche der Besucher an.

Die Deko solle herbstlich werden, sagt Lisa-Ann Borgmann. Da Aussteller wegfallen und erstmals auch die Räume in den oberen Stockwerken des Schlosses genutzt werden, bleibt im Freien dafür genug Platz. Auch für gastronomische Angebote, die zum verweilen einladen, darunter sogar ein Weinkeller. „Die Besucher zahlen bei uns ja Eintritt, also soll das Angebot auch so sein, dass man sich gerne den ganzen Tag hier aufhält“, so Borgmann. Dazu passen auch die Mitmach-Angebote für Kinder, die unter anderem Ritterschilde aus Holz basteln können.

Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich, Sa 7. Oktober (11-20 Uhr) und So 8. Oktober, (11-18 Uhr), Eintritt: 3.- Euro, ermäßigt 2,- Euro

www.schloss-eulenbroich.de