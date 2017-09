Volksbank Berg gewinnt Test

Bergisch Gladbach Die beste Bank in Bergisch Gladbach ist laut dem Bankentest „Beste Bank vor Ort“ die Volksbank Berg. Die neue genossenschaftliche Bank, die durch Fusion der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal mit der Volksbank Wipperfürth-Lindlar entstanden ist, unterhält eine Filiale im Gladbacher Stadtteil Schildgen, der bis zur Gebietsrefom 1975 zur Gemeinde Odenthal gehörte. Diese Filiale wurde nun ausgezeichnet.

Für den vormals als „City Contest“ bekannten Bankentest besuchen hauptberufliche Testkunden Finanzinstitute in rund 400 Städten, um deren Beratungsqualität anhand festgelegten Testszenarien zu überprüfen. Durchgeführt wird dies von der „Gesellschaft für Qualitätsprüfung“, die sich selbst als „unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken“ bezeichnet. Die Volksbank Berg holte in Bergisch Gladbach den Gesamtsieg mit einer Note von 2,1.