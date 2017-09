Unternehmerpreis für Horst Becker

Bergisch Gladbach Horst Becker, Geschäftsführer der Isotec GmbH in Kürten, hat den Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreis verliehen bekommen. Becker, der zunächst Polizist werden wollte, dann aber mit Unterstützung seiner Familie ein Verfahren für die Sanierung von Feuchte- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden entwickelte und sich damit selbstständig machte, sei ein Vorbild für viele, heißt es in der Begründung. „Die Entwicklung von Isotec ist beeindruckend“, sagt Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, der Schirmherr des Unternehmerpreises. „Es spricht für den Unternehmergeist von Horst Becker, dass er aus dem Nichts einesolche Erfolgsgeschichte geschrieben hat.“

Horst Becker erhielt neben einer Urkunde eine Skulptur des Rösrather Künstlerduos „molitor & kuzmin“, die Laudatio hielt Beckers Freund, der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Gegründet hatte Becker sein Unternehmen 1990. Die Firma und ihre Franchise-Partner haben bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie jüngst und zum fünften Mal in Folge den F&C-Award vom “Internationalen Zentrum für Franchising und Cooperation“. Daneben engagiert sich Becker mit der „ISOTEC Jugendhilfe e.V.“ für junge Menschen.

„Mit dem Unternehmerpreis wollen wir Unternehmerpersönlichkeiten unseren Dank und unsere Wertschätzung für das zum Ausdruck bringen, was sie täglich in vorbildlicher Weise leisten“, erläuterte Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke. Dieses hohe persönliche Engagement sorge nicht zuletzt dafür, dass der Standort weiter zukunftsfähig bleibe und Arbeitsplätze gesichert würden. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen, Organisatoren sind der Rheinisch-Bergische Kreis, die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, die Kreissparkasse Köln, die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und die IHK Köln.